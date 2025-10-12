Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Жагуарес - Леонес 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: ЖагуаресЛеонес, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jaraguay.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Стадион: Estadio Jaraguay
Колумбия - Примера Б
Жагуарес
29'
39'
54'
69'
Завершен
4 : 0
12 октября 2025
Леонес
Жагуарес icon
29'
Жагуарес icon
39'
Счет после первого тайма 2:0
Жагуарес icon
54'
Жагуарес icon
69'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Жагуарес - Угловой
20'
Угловой
Жагуарес - Угловой
29'
Жагуарес - 1-ый Гол
39'
Жагуарес - 2-ой Гол
43'
Угловой
Жагуарес - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
54'
Жагуарес - 3-ий Гол
64'
Угловой
Леонес - Угловой
69'
Жагуарес - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Жагуарес — Леонес

Команда Жагуарес в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 сентября 2025 на поле команды Леонес, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Жагуарес
Жагуарес
Леонес
Жагуарес
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.09.2025
Леонес
Леонес
0:1
Жагуарес
Жагуарес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Жагуарес Жагуарес
56%
Леонес Леонес
44%
Атаки
162
147
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
4
3
Игры Квалификационный Раунд 1
17.10.2025
Квиндио
2:1
Тигрес
Завершен
14.10.2025
Орсомарсо
0:0
Internacional FC de Palmira
Завершен
13.10.2025
Патриотас
1:0
Атлетико Уила
Завершен
13.10.2025
Атлетико
0:1
Бока Хуниорс
Завершен
12.10.2025
ФК Богота
0:3
Реал Соача Кундинамарка
Завершен
12.10.2025
Жагуарес
4:0
Леонес
Завершен
11.10.2025
Барранкилья
3:1
Реал Картахена
Завершен
10.10.2025
Реал Сан-Андрес
0:2
Кукута Депортиво
Завершен
Комментарии к матчу
