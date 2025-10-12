Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б : Жагуарес — Леонес , Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jaraguay .

Превью матча Жагуарес — Леонес

Команда Жагуарес в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 сентября 2025 на поле команды Леонес, в том матче победу одержали гостьи.