Войти
24.10.2025

Смотреть онлайн Bo'ness Athletic - Линлитгоу Роуз 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияШотландия - Кубок ФА: Bo'ness AthleticЛинлитгоу Роуз, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Шотландия - Кубок ФА
Bo'ness Athletic
Завершен
0 : 2
24 октября 2025
Линлитгоу Роуз
3'
9'
Линлитгоу Роуз icon
3'
Линлитгоу Роуз icon
9'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Линлитгоу Роуз - Угловой
3'
Линлитгоу Роуз - 1-ый Гол
9'
Линлитгоу Роуз - 2-ой Гол
13'
Угловой
Bo'ness Athletic - Угловой
20'
Угловой
Bo'ness Athletic - Угловой
23'
Угловой
Bo'ness Athletic - Угловой
29'
Угловой
Линлитгоу Роуз - Угловой
43'
Угловой
Линлитгоу Роуз - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
82'
Угловой
Bo'ness Athletic - Угловой
87'
Угловой
Линлитгоу Роуз - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Bo'ness Athletic — Линлитгоу Роуз

Команда Bo'ness Athletic в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Линлитгоу Роуз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 25-10. Команда Bo'ness Athletic в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Линлитгоу Роуз забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Bo'ness Athletic Bo'ness Athletic
48%
Линлитгоу Роуз Линлитгоу Роуз
52%
Атаки
68,68,0
78,78,0
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
5,5,0
2,2,0
Удары в створ ворот
3,3,0
7,7,0
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA