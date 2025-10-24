Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Кубок ФА : Bo'ness Athletic — Линлитгоу Роуз , 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча Bo'ness Athletic — Линлитгоу Роуз

Команда Bo'ness Athletic в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Линлитгоу Роуз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 25-10. Команда Bo'ness Athletic в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Линлитгоу Роуз забивает 3, пропускает 1.