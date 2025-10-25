Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Кубок ФА : Дамбартон — Tayport FC , 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе YOUR Radio 103FM Stadium .

Превью матча Дамбартон — Tayport FC

Команда Дамбартон в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-16. Команда Tayport FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-2. Команда Дамбартон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Tayport FC забивает 0, пропускает 0.