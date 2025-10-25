Смотреть онлайн Странраер - Glenafton Athletic FC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Кубок ФА: Странраер — Glenafton Athletic FC, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стайр Парк.
Превью матча Странраер — Glenafton Athletic FC
Команда Странраер в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-14.