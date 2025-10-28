Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Wales (W) - Poland (W) 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Wales (W)Poland (W) . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
Women’s International
Wales (W)
5'
56'
Завершен
2 : 5
28 октября 2025
Poland (W)
22'
30'
55'
57'
84'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Wales (W) icon
5'
Poland (W) icon
22'
Poland (W) icon
30'
Счет после первого тайма 1:2
Poland (W) icon
55'
Wales (W) icon
56'
Poland (W) icon
57'
Poland (W) icon
84'
Матч закончился со счётом 2:5
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Wales (W) - Угловой
5'
Wales (W) - 1-ый Гол
22'
Угловой
Poland (W) - Угловой
22'
Угловой
Poland (W) - Угловой
22'
Poland (W) - 2-ой Гол
30'
Угловой
Poland (W) - Угловой
30'
Poland (W) - 3-ий Гол
36'
Угловой
Poland (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
49'
Угловой
Wales (W) - Угловой
53'
Угловой
Poland (W) - Угловой
55'
Poland (W) - 4-ый Гол
56'
Wales (W) - 5-ый Гол
57'
Poland (W) - 6-ый Гол
59'
Угловой
Poland (W) - Угловой
84'
Poland (W) - 7-ый Гол
86'
Угловой
Wales (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:5

Превью матча Wales (W) — Poland (W)

Статистика матча

Владение мячом
Wales (W) Wales (W)
57%
Poland (W) Poland (W)
43%
Атаки
106
83
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
7
10
Комментарии к матчу
