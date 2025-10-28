28.10.2025
Смотреть онлайн Wales (W) - Poland (W) 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Wales (W) — Poland (W) . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
МСК
Women’s International
Wales (W)
5'
56'
Завершен
2 : 5
28 октября 2025
Poland (W)
22'
30'
55'
57'
84'
Матч закончился со счётом 2:5
Текстовая трансляция
Превью матча Wales (W) — Poland (W)
Статистика матча
Владение мячом
57%
43%
Атаки
106
83
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
7
10
Комментарии к матчу