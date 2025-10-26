Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ФК Карабах - Кешла 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АзербайджанЧемпионат Азербайджана по футболу. Премьер-лига: ФК КарабахКешла, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Азерсун Арена.

МСК, 9 тур, Стадион: Азерсун Арена
Чемпионат Азербайджана по футболу. Премьер-лига
ФК Карабах
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Кешла
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ФК Карабах - Угловой
31'
Угловой
ФК Карабах - Угловой
41'
Угловой
ФК Карабах - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
64'
Угловой
ФК Карабах - Угловой
79'
Угловой
ФК Карабах - Угловой
79'
Угловой
ФК Карабах - Угловой
80'
Угловой
ФК Карабах - Угловой
85'
Угловой
ФК Карабах - Угловой
87'
Угловой
ФК Карабах - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча ФК Карабах — Кешла

Команда ФК Карабах в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-11. Команда Кешла, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда ФК Карабах в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кешла забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Кешла, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ФК Карабах
ФК Карабах
Кешла
ФК Карабах
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.05.2025
Кешла
Кешла
0:1
ФК Карабах
ФК Карабах
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Карабах ФК Карабах
69%
Кешла Кешла
31%
Атаки
79
63
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
5
2
Игры 9 тур
26.10.2025
ФК Карабах
0:0
Кешла
Завершен
26.10.2025
Габала
0:2
Нефтчи Баку
Завершен
25.10.2025
Араз-Нахчыван
2:2
Сабах Баку
Завершен
24.10.2025
ФК Карабах
-:-
Кешла
Отложен
24.10.2025
ФК Кяпаз
0:3
Imisli
Завершен
24.10.2025
FK Karvan
1:2
Туран
Завершен
Комментарии к матчу
