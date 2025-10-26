Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Азербайджан — Чемпионат Азербайджана по футболу. Премьер-лига : ФК Карабах — Кешла , 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Азерсун Арена .

Превью матча ФК Карабах — Кешла

Команда ФК Карабах в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-11. Команда Кешла, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда ФК Карабах в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кешла забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Кешла, в том матче победу одержали гостьи.