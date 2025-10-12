Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Спортиво Библиотека Атенас - ЦА Сармиенто де Ресистенция 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео A: Спортиво Библиотека АтенасЦА Сармиенто де Ресистенция, Раунд 2 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, Раунд 2
Аргентина - Торнео A
Спортиво Библиотека Атенас
18'
50'
60'
73'
Завершен
4 : 0
12 октября 2025
ЦА Сармиенто де Ресистенция
Смотреть онлайн
Sportivo Atenas icon
18'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
Sportivo Atenas icon
50'
Sportivo Atenas icon
60'
Sportivo Atenas icon
73'
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Sportivo Atenas - Угловой
12'
Угловой
Sportivo Atenas - Угловой
17'
Угловой
ЦА Сармиенто де Ресистенция - Угловой
18'
Угловой
Sportivo Atenas - Угловой
18'
Sportivo Atenas - 1-ый Гол
26'
Угловой
ЦА Сармиенто де Ресистенция - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
50'
Sportivo Atenas - 2-ой Гол
57'
Угловой
Sportivo Atenas - Угловой
60'
Sportivo Atenas - 3-ий Гол
73'
Угловой
ЦА Сармиенто де Ресистенция - Угловой
73'
Sportivo Atenas - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,2

Превью матча Спортиво Библиотека Атенас — ЦА Сармиенто де Ресистенция

Команда Спортиво Библиотека Атенас в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-4. Команда ЦА Сармиенто де Ресистенция, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Спортиво Библиотека Атенас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ЦА Сармиенто де Ресистенция забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Спортиво Библиотека Атенас Спортиво Библиотека Атенас
40%
ЦА Сармиенто де Ресистенция ЦА Сармиенто де Ресистенция
60%
Атаки
112
103
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
7
2
Игры Раунд 2
13.10.2025
Вилла Митре Бахиа Бланка
2:1
Гийлермо
Завершен
13.10.2025
Атлетико Коста-Брава
0:0
Бартоломе Митре
Завершен
13.10.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
5:0
Жерминаль
Завершен
12.10.2025
Сармиенто Ла Банда
1:1
Сан Мартин де Мендоза
Завершен
12.10.2025
Олимпо
2:0
Хувентуд Унида Университарио
Завершен
12.10.2025
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
2:1
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
Завершен
12.10.2025
Сан Мартин Формоса
1:0
Соль де Майо
Завершен
12.10.2025
Депортиво Ринкон
-:-
Спортиво Лас Парехас
Отменен
12.10.2025
Спортиво Библиотека Атенас
4:0
ЦА Сармиенто де Ресистенция
Завершен
11.10.2025
Индепендьенте де Чивилкой
1:0
Д. Хайг
Завершен
11.10.2025
Чиполлетти
0:0
Кимберли Мар-дель-Плата
Завершен
11.10.2025
Ювентуд Антониана
3:0
Бока
Завершен
06.10.2025
Бока
2:0
Ювентуд Антониана
Завершен
05.10.2025
Д. Хайг
4:2
Индепендьенте де Чивилкой
Завершен
05.10.2025
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
1:1
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
Завершен
05.10.2025
Спортиво Лас Парехас
2:0
Депортиво Ринкон
Завершен
05.10.2025
Гийлермо
3:0
Вилла Митре Бахиа Бланка
Завершен
05.10.2025
Соль де Майо
2:1
Сан Мартин Формоса
Завершен
05.10.2025
Жерминаль
1:1
КА 9 де Хулио Рафаэла
Завершен
05.10.2025
Бартоломе Митре
1:1
Атлетико Коста-Брава
Завершен
03.10.2025
Кимберли Мар-дель-Плата
1:0
Чиполлетти
Завершен
07.09.2025
Сан Мартин Формоса
2:0
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
Завершен
07.09.2025
Бартоломе Митре
2:1
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
Завершен
07.09.2025
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
4:1
Сармиенто Ла Банда
Завершен
07.09.2025
Атлетико Коста-Брава
2:0
Кимберли Мар-дель-Плата
Завершен
07.09.2025
Гийлермо
2:0
Хувентуд Унида Университарио
Завершен
07.09.2025
Эстудиантес Сан-Луис
2:0
Жерминаль
Завершен
07.09.2025
Соль де Америка Формоза
3:0
Бока
Завершен
06.09.2025
Крусеро Дель Норте
2:3
ЦА Сармиенто де Ресистенция
Завершен
06.09.2025
Клуб Сьюдад де Боливар
3:2
КДА Монте Маис
Завершен
05.09.2025
Вилла Митре Бахиа Бланка
1:0
Депортиво Ринкон
Завершен
