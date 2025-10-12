Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A : Спортиво Библиотека Атенас — ЦА Сармиенто де Ресистенция , Раунд 2 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Спортиво Библиотека Атенас — ЦА Сармиенто де Ресистенция

Команда Спортиво Библиотека Атенас в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-4. Команда ЦА Сармиенто де Ресистенция, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Спортиво Библиотека Атенас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ЦА Сармиенто де Ресистенция забивает 1, пропускает 1.