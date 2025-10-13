Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.10.2025

Смотреть онлайн Вилла Митре Бахиа Бланка - Гийлермо 13.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео A: Вилла Митре Бахиа БланкаГийлермо, Раунд 2 . Начало встречи 13 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе El Fortin.

МСК, Раунд 2, Стадион: El Fortin
Аргентина - Торнео A
Вилла Митре Бахиа Бланка
8'
16'
Завершен
2 : 1
13 октября 2025
Гийлермо
87'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Вилла Митре Бахиа Бланка icon
8'
Вилла Митре Бахиа Бланка icon
16'
Счет после первого тайма 2:0
Гийлермо icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Вилла Митре Бахиа Бланка - Угловой
5'
Угловой
Вилла Митре Бахиа Бланка - Угловой
6'
Угловой
Вилла Митре Бахиа Бланка - Угловой
8'
Вилла Митре Бахиа Бланка - 1-ый Гол
16'
Вилла Митре Бахиа Бланка - 2-ой Гол
22'
Угловой
Гийлермо - Угловой
25'
Угловой
Вилла Митре Бахиа Бланка - Угловой
45+2'
Угловой
Гийлермо - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
87'
Гийлермо - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
Вилла Митре Бахиа Бланка - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Вилла Митре Бахиа Бланка — Гийлермо

Команда Вилла Митре Бахиа Бланка в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 3-8. Команда Гийлермо, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 19-8. Команда Вилла Митре Бахиа Бланка в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Гийлермо забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Гийлермо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Вилла Митре Бахиа Бланка
Вилла Митре Бахиа Бланка
Гийлермо
Вилла Митре Бахиа Бланка
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
05.10.2025
Гийлермо
Гийлермо
3:0
Вилла Митре Бахиа Бланка
Вилла Митре Бахиа Бланка
Обзор
21.06.2025
Гийлермо
Гийлермо
2:1
Вилла Митре Бахиа Бланка
Вилла Митре Бахиа Бланка
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Вилла Митре Бахиа Бланка Вилла Митре Бахиа Бланка
48%
Гийлермо Гийлермо
52%
Атаки
105
86
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
6
3
Игры Раунд 2
13.10.2025
Вилла Митре Бахиа Бланка
2:1
Гийлермо
Завершен
13.10.2025
Атлетико Коста-Брава
0:0
Бартоломе Митре
Завершен
13.10.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
5:0
Жерминаль
Завершен
12.10.2025
Сармиенто Ла Банда
1:1
Сан Мартин де Мендоза
Завершен
12.10.2025
Олимпо
2:0
Хувентуд Унида Университарио
Завершен
12.10.2025
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
2:1
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
Завершен
12.10.2025
Сан Мартин Формоса
1:0
Соль де Майо
Завершен
12.10.2025
Депортиво Ринкон
-:-
Спортиво Лас Парехас
Отменен
12.10.2025
Спортиво Библиотека Атенас
4:0
ЦА Сармиенто де Ресистенция
Завершен
11.10.2025
Индепендьенте де Чивилкой
1:0
Д. Хайг
Завершен
11.10.2025
Чиполлетти
0:0
Кимберли Мар-дель-Плата
Завершен
11.10.2025
Ювентуд Антониана
3:0
Бока
Завершен
06.10.2025
Бока
2:0
Ювентуд Антониана
Завершен
05.10.2025
Д. Хайг
4:2
Индепендьенте де Чивилкой
Завершен
05.10.2025
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
1:1
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
Завершен
05.10.2025
Спортиво Лас Парехас
2:0
Депортиво Ринкон
Завершен
05.10.2025
Гийлермо
3:0
Вилла Митре Бахиа Бланка
Завершен
05.10.2025
Соль де Майо
2:1
Сан Мартин Формоса
Завершен
05.10.2025
Жерминаль
1:1
КА 9 де Хулио Рафаэла
Завершен
05.10.2025
Бартоломе Митре
1:1
Атлетико Коста-Брава
Завершен
03.10.2025
Кимберли Мар-дель-Плата
1:0
Чиполлетти
Завершен
07.09.2025
Сан Мартин Формоса
2:0
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
Завершен
07.09.2025
Бартоломе Митре
2:1
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
Завершен
07.09.2025
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
4:1
Сармиенто Ла Банда
Завершен
07.09.2025
Атлетико Коста-Брава
2:0
Кимберли Мар-дель-Плата
Завершен
07.09.2025
Гийлермо
2:0
Хувентуд Унида Университарио
Завершен
07.09.2025
Эстудиантес Сан-Луис
2:0
Жерминаль
Завершен
07.09.2025
Соль де Америка Формоза
3:0
Бока
Завершен
06.09.2025
Крусеро Дель Норте
2:3
ЦА Сармиенто де Ресистенция
Завершен
06.09.2025
Клуб Сьюдад де Боливар
3:2
КДА Монте Маис
Завершен
05.09.2025
Вилла Митре Бахиа Бланка
1:0
Депортиво Ринкон
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA