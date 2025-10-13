Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A : Вилла Митре Бахиа Бланка — Гийлермо , Раунд 2 . Начало встречи 13 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе El Fortin .

Превью матча Вилла Митре Бахиа Бланка — Гийлермо

Команда Вилла Митре Бахиа Бланка в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 3-8. Команда Гийлермо, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 19-8. Команда Вилла Митре Бахиа Бланка в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Гийлермо забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Гийлермо, в том матче победу одержали хозяева.