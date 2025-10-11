Превью матча Индепендьенте де Чивилкой — Д. Хайг

Команда Индепендьенте де Чивилкой в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Д. Хайг, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-14. Команда Индепендьенте де Чивилкой в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Д. Хайг забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Д. Хайг, в том матче победу одержали хозяева.