Смотреть онлайн Индепендьенте де Чивилкой - Д. Хайг 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A: Индепендьенте де Чивилкой — Д. Хайг, 8 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Raul Orlando Lungarzo Stadium.
Превью матча Индепендьенте де Чивилкой — Д. Хайг
Команда Индепендьенте де Чивилкой в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Д. Хайг, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-14. Команда Индепендьенте де Чивилкой в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Д. Хайг забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Д. Хайг, в том матче победу одержали хозяева.