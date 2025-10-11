Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Индепендьенте де Чивилкой - Д. Хайг 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео A: Индепендьенте де ЧивилкойД. Хайг, 8 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Raul Orlando Lungarzo Stadium.

МСК, 8 тур, Стадион: Raul Orlando Lungarzo Stadium
Аргентина - Торнео A
Индепендьенте де Чивилкой
86'
Завершен
1 : 0
11 октября 2025
Д. Хайг
Счет после первого тайма 0:0
Индепендьенте де Чивилкой icon
86'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
27'
Угловой
Д. Хайг - Угловой
29'
Угловой
Индепендьенте де Чивилкой - Угловой
34'
Угловой
Индепендьенте де Чивилкой - Угловой
35'
Угловой
Индепендьенте де Чивилкой - Угловой
38'
Угловой
Д. Хайг - Угловой
43'
Угловой
Индепендьенте де Чивилкой - Угловой
45+1'
Угловой
Д. Хайг - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Д. Хайг - Угловой
49'
Угловой
Д. Хайг - Угловой
51'
Угловой
Д. Хайг - Угловой
58'
Угловой
Индепендьенте де Чивилкой - Угловой
63'
Угловой
Индепендьенте де Чивилкой - Угловой
65'
Угловой
Индепендьенте де Чивилкой - Угловой
71'
Угловой
Д. Хайг - Угловой
74'
Угловой
Индепендьенте де Чивилкой - Угловой
77'
Угловой
Индепендьенте де Чивилкой - Угловой
84'
Угловой
Д. Хайг - Угловой
86'
Индепендьенте де Чивилкой - 1-ый Гол
90'
Угловой
Индепендьенте де Чивилкой - Угловой
90+6'
Угловой
Индепендьенте де Чивилкой - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Индепендьенте де Чивилкой — Д. Хайг

Команда Индепендьенте де Чивилкой в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Д. Хайг, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-14. Команда Индепендьенте де Чивилкой в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Д. Хайг забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Д. Хайг, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Индепендьенте де Чивилкой
Индепендьенте де Чивилкой
Д. Хайг
Индепендьенте де Чивилкой
1 победа
1 ничья
1 победа
33%
33%
33%
05.10.2025
Д. Хайг
Д. Хайг
4:2
Индепендьенте де Чивилкой
Индепендьенте де Чивилкой
Обзор
01.09.2025
Индепендьенте де Чивилкой
Индепендьенте де Чивилкой
2:0
Д. Хайг
Д. Хайг
Обзор
22.06.2025
Индепендьенте де Чивилкой
Индепендьенте де Чивилкой
0:0
Д. Хайг
Д. Хайг
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Индепендьенте де Чивилкой Индепендьенте де Чивилкой
57%
Д. Хайг Д. Хайг
43%
Атаки
105
85
Угловые
11
8
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
4
10
Игры 8 тур
13.10.2025
Вилла Митре Бахиа Бланка
2:1
Гийлермо
Завершен
13.10.2025
Атлетико Коста-Брава
0:0
Бартоломе Митре
Завершен
13.10.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
5:0
Жерминаль
Завершен
12.10.2025
Сармиенто Ла Банда
1:1
Сан Мартин де Мендоза
Завершен
12.10.2025
Олимпо
2:0
Хувентуд Унида Университарио
Завершен
12.10.2025
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
2:1
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
Завершен
12.10.2025
Сан Мартин Формоса
1:0
Соль де Майо
Завершен
12.10.2025
Депортиво Ринкон
-:-
Спортиво Лас Парехас
Отменен
12.10.2025
Спортиво Библиотека Атенас
4:0
ЦА Сармиенто де Ресистенция
Завершен
11.10.2025
Индепендьенте де Чивилкой
1:0
Д. Хайг
Завершен
11.10.2025
Чиполлетти
0:0
Кимберли Мар-дель-Плата
Завершен
11.10.2025
Ювентуд Антониана
3:0
Бока
Завершен
06.10.2025
Бока
2:0
Ювентуд Антониана
Завершен
05.10.2025
Д. Хайг
4:2
Индепендьенте де Чивилкой
Завершен
05.10.2025
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
1:1
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
Завершен
05.10.2025
Спортиво Лас Парехас
2:0
Депортиво Ринкон
Завершен
05.10.2025
Гийлермо
3:0
Вилла Митре Бахиа Бланка
Завершен
05.10.2025
Соль де Майо
2:1
Сан Мартин Формоса
Завершен
05.10.2025
Жерминаль
1:1
КА 9 де Хулио Рафаэла
Завершен
05.10.2025
Бартоломе Митре
1:1
Атлетико Коста-Брава
Завершен
03.10.2025
Кимберли Мар-дель-Плата
1:0
Чиполлетти
Завершен
07.09.2025
Сан Мартин Формоса
2:0
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
Завершен
07.09.2025
Бартоломе Митре
2:1
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
Завершен
07.09.2025
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
4:1
Сармиенто Ла Банда
Завершен
07.09.2025
Атлетико Коста-Брава
2:0
Кимберли Мар-дель-Плата
Завершен
07.09.2025
Гийлермо
2:0
Хувентуд Унида Университарио
Завершен
07.09.2025
Эстудиантес Сан-Луис
2:0
Жерминаль
Завершен
07.09.2025
Соль де Америка Формоза
3:0
Бока
Завершен
06.09.2025
Крусеро Дель Норте
2:3
ЦА Сармиенто де Ресистенция
Завершен
06.09.2025
Клуб Сьюдад де Боливар
3:2
КДА Монте Маис
Завершен
05.09.2025
Вилла Митре Бахиа Бланка
1:0
Депортиво Ринкон
Завершен
