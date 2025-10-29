Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Антальяспор - Бурсаспор 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye Cup: АнтальяспорБурсаспор, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Анталья.

МСК, 9 тур, Стадион: Стадион Анталья
Türkiye Cup
Антальяспор
36'
48'
60'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Бурсаспор
Антальяспор icon
36'
Счет после первого тайма 1:0
Антальяспор icon
48'
Антальяспор icon
60'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Антальяспор - Угловой
30'
Угловой
Бурсаспор - Угловой
36'
Антальяспор - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
Антальяспор - 2-ой Гол
60'
Антальяспор - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Антальяспор - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Антальяспор — Бурсаспор

Команда Антальяспор в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-14. Команда Бурсаспор, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-5. Команда Антальяспор в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бурсаспор забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Антальяспор Антальяспор
60%
Бурсаспор Бурсаспор
40%
Атаки
122,122,0
88,88,0
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
5,5,0
6,6,0
Удары в створ ворот
9,9,0
2,2,0
Комментарии к матчу
