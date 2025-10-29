Смотреть онлайн Антальяспор - Бурсаспор 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye Cup: Антальяспор — Бурсаспор, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Анталья.
Превью матча Антальяспор — Бурсаспор
Команда Антальяспор в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-14. Команда Бурсаспор, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-5. Команда Антальяспор в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бурсаспор забивает 2, пропускает 1.