Смотреть онлайн Мексика - Колумбия 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международный матч: Мексика — Колумбия . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Превью матча Мексика — Колумбия
Команда Мексика в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-9. Команда Колумбия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-4. Команда Мексика в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Колумбия забивает 1, пропускает 0.