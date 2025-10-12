Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Мексика - Колумбия 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМеждународный матч: МексикаКолумбия . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Международный матч
Мексика
Завершен
0 : 4
12 октября 2025
Колумбия
Джон Лукуми 16'
Луис Диас 56'
Джефферсон Лерма 64'
Carbonero 87'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Джон Лукуми icon
16'
Счет после первого тайма 0:1
Луис Диас icon
56'
Джефферсон Лерма icon
64'
Carbonero - Колумбия icon
87'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Колумбия - Угловой
10'
Угловой
Колумбия - Угловой
16'
Джон Лукуми - 1-ый Гол забит с передачи Хамес Родригес
45+2'
Угловой
Мексика - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
56'
Луис Диас - 2-ой Гол
58'
Угловой
Мексика - Угловой
64'
Джефферсон Лерма - 3-ий Гол
87'
Carbonero - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча Мексика — Колумбия

Команда Мексика в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-9. Команда Колумбия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-4. Команда Мексика в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Колумбия забивает 1, пропускает 0.

Мексика Мексика
12
Мексика
Jose Raul Rangel Aguilar
15
Мексика
Juan Sanchez
7
Аргентина
German Berterame
5
Мексика
Хоан Васкес
6
Мексика
Erik Lira
14
Мексика
Marcel Ruiz
18
Мексика
Erick Sanchez
9
Мексика
Рауль Хименес
24
Мексика
Rodrigo Huescas
22
Мексика
Ирвинг Лосано
26
Мексика
Mateo Chavez Garcia
Колумбия Колумбия
15
Колумбия
Juan Portilla
6
Бразилия
Richard
7
Колумбия
Луис Диас
21
Колумбия
Jaminton Campaz
24
Колумбия
Felipe Roman
14
Колумбия
Хуан Камило Эрнандес
20
Колумбия
Хуан Фернандо Куинтеро
12
Колумбия
Альваро Монтеро
17
Колумбия
Мохика
3
Колумбия
Джон Лукуми
23
Колумбия
Давинсон Санчес

Статистика матча

Владение мячом
Мексика Мексика
59%
Колумбия Колумбия
41%
Атаки
101
67
Угловые
2
2
Фолы
3
1
Удары (всего)
5
6
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
