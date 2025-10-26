Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига U19 : Марсель — Ницца (19) , 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Велодром .

Превью матча Марсель — Ницца (19)

Команда Марсель в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда Ницца (19), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-7. Команда Марсель в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ницца (19) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды Марсель, в том матче победу одержали хозяева.