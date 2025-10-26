Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Марсель - Ницца (19) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига U19: МарсельНицца (19), 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Велодром.

МСК, 3 тур, Стадион: Стадион Велодром
Франция - Лига U19
Марсель
24'
62'
74'
Завершен
3 : 0
26 октября 2025
Ницца (19)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Марсель icon
24'
Счет после первого тайма 1:0
Марсель icon
62'
Марсель icon
74'
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Ницца (19) - Угловой
17'
Угловой
Ницца (19) - Угловой
24'
Марсель - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
59'
Угловой
Ницца (19) - Угловой
62'
Марсель - 2-ой Гол
70'
Угловой
Марсель - Угловой
71'
Угловой
Марсель - Угловой
74'
Марсель - 3-ий Гол
83'
Угловой
Марсель - Угловой

Превью матча Марсель — Ницца (19)

Команда Марсель в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда Ницца (19), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-7. Команда Марсель в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ницца (19) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды Марсель, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Марсель
Марсель
Ницца (19)
Марсель
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.05.2025
Марсель
Марсель
2:1
Ницца (19)
Ницца (19)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Марсель Марсель
62%
Ницца (19) Ницца (19)
38%
Атаки
97
70
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
4
0
Игры 3 тур
26.10.2025
Марсель
3:0
Ницца (19)
Завершен
26.10.2025
Saint-Lo Manche U19
-:-
Верту U19
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00
Dplus KIA Dplus KIA
G2 Esports G2 Esports
10 Ноября
23:30
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
FaZe FaZe
Team BDS Team BDS
10 Ноября
23:30
ENTERPRISE ENTERPRISE
FURIA FURIA
10 Ноября
23:30
ALLINNERS ALLINNERS
Nemiga Nemiga
10 Ноября
21:00
Челмсфорд Челмсфорд
Хорнчерч Хорнчерч
10 Ноября
22:45
Runa Team Runa Team
Royal Jelly Royal Jelly
10 Ноября
22:00
Янник Синнер Янник Синнер
Феликс Огер Алиассим Феликс Огер Алиассим
10 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA