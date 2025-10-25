25.10.2025
Смотреть онлайн Kiluvya FC - Кинголд 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Tanzania Second Division: Kiluvya FC — Кинголд, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Tanzania Second Division
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Превью матча Kiluvya FC — Кинголд
Статистика матча
Атаки
116
83
Угловые
6
2
Комментарии к матчу