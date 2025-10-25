25.10.2025
Смотреть онлайн Stand United - Полиси Танзания 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Tanzania Second Division: Stand United — Полиси Танзания, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kambarage Stadium.
МСК, 3 тур, Стадион: Kambarage Stadium
Tanzania Second Division
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Превью матча Stand United — Полиси Танзания
Статистика матча
Атаки
121
116
Угловые
1
5
Комментарии к матчу