Смотреть онлайн Биллерикей Таун - Поттерс 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Райман Лига - Премьер-дивизион: Биллерикей Таун — Поттерс, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе New Lodge.
Превью матча Биллерикей Таун — Поттерс
Команда Биллерикей Таун в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-17. Команда Поттерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 17-22. Команда Биллерикей Таун в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Поттерс забивает 2, пропускает 2.