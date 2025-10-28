Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Биллерикей Таун - Поттерс 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияРайман Лига - Премьер-дивизион: Биллерикей ТаунПоттерс, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе New Lodge.

МСК, 10 тур, Стадион: New Lodge
Райман Лига - Премьер-дивизион
Биллерикей Таун
15'
65'
90+3'
Завершен
3 : 1
28 октября 2025
Поттерс
38'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Billericay icon
15'
Поттерс icon
38'
Счет после первого тайма 1:1
Billericay icon
65'
Billericay icon
90+3'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Billericay - Угловой
15'
Угловой
Billericay - Угловой
15'
Billericay - 1-ый Гол
27'
Угловой
Billericay - Угловой
38'
Поттерс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Поттерс - Угловой
51'
Угловой
Billericay - Угловой
64'
Угловой
Поттерс - Угловой
65'
Billericay - 3-ий Гол
69'
Угловой
Billericay - Угловой
73'
Угловой
Billericay - Угловой
75'
Угловой
Billericay - Угловой
86'
Угловой
Billericay - Угловой
90+3'
Billericay - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Биллерикей Таун — Поттерс

Команда Биллерикей Таун в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-17. Команда Поттерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 17-22. Команда Биллерикей Таун в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Поттерс забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Биллерикей Таун Биллерикей Таун
50%
Поттерс Поттерс
50%
Атаки
124
125
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
14
7
Удары в створ ворот
8
2
Игры 10 тур
04.11.2025
Канви Айленд
1:1
Уингейт энд Финчли
Завершен
28.10.2025
Биллерикей Таун
3:1
Поттерс
Завершен
28.10.2025
Далвич
3:3
Эвли
Завершен
27.09.2025
Чичестер Сити
-:-
Чатем Таун
Отложен
27.09.2025
Биллерикей Таун
-:-
Поттерс
Отложен
27.09.2025
Далвич
-:-
Эвли
Отложен
27.09.2025
Ст. Олбанс
-:-
Бургес Хилл Таун
Отложен
27.09.2025
Канви Айленд
-:-
Уингейт энд Финчли
Отложен
27.09.2025
Хаштэг Юнайтед
1:1
Вайтхоук
Завершен
27.09.2025
Дартфорд
2:0
Чесхант
Завершен
27.09.2025
Каршалтон Атл
2:1
Уэллинг
Завершен
27.09.2025
Рамсгит
1:1
Крэй Уондерерс
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
Team Falcons Team Falcons
w7m esports w7m esports
9 Ноября
23:00
Крузейро Крузейро
Флуминенсе Флуминенсе
9 Ноября
22:00
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Бока Х Бока Х
Ривер Плейт Ривер Плейт
9 Ноября
22:30
Витория Витория
Ботафого Ботафого
9 Ноября
22:00
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Питтсбург Питтсбург
9 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA