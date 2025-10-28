Смотреть онлайн Далвич - Эвли 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Райман Лига - Премьер-дивизион: Далвич — Эвли, 10 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Champion Hill.
Превью матча Далвич — Эвли
Команда Далвич в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-6. Команда Эвли, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-15. Команда Далвич в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эвли забивает 1, пропускает 2.