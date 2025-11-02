02.11.2025
Смотреть онлайн Univap Apodi - Висао Селесте 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Potiguar 2: Univap Apodi — Висао Селесте, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Brazil Campeonato Potiguar 2
Отложен
- : -
02 ноября 2025
Превью матча Univap Apodi — Висао Селесте
Игры 7 тур
Комментарии к матчу