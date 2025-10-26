Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Potiguar 2 : Quinho FC — Потигуар Серидоенсе , 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Quinho FC — Потигуар Серидоенсе

Команда Quinho FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Quinho FC, в том матче победу одержали хозяева.