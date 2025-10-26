Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Quinho FC - Потигуар Серидоенсе 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Potiguar 2: Quinho FCПотигуар Серидоенсе, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Brazil Campeonato Potiguar 2
Quinho FC
7'
43'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Потигуар Серидоенсе
Смотреть онлайн
Quinho FC icon
7'
Quinho FC icon
43'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Quinho FC - Угловой
7'
Quinho FC - 1-ый Гол
12'
Угловой
Quinho FC - Угловой
43'
Угловой
Quinho FC - Угловой
43'
Quinho FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
53'
Угловой
Quinho FC - Угловой
54'
Угловой
Quinho FC - Угловой
60'
Угловой
Потигуар Серидоенсе - Угловой
73'
Угловой
Quinho FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Quinho FC — Потигуар Серидоенсе

Команда Quinho FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Quinho FC, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Quinho FC
Quinho FC
Потигуар Серидоенсе
Quinho FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.11.2025
Quinho FC
Quinho FC
5:1
Потигуар Серидоенсе
Потигуар Серидоенсе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Quinho FC Quinho FC
65%
Потигуар Серидоенсе Потигуар Серидоенсе
35%
Атаки
120
79
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
9
4
Игры 5 тур
26.10.2025
Моссоро
-:-
Висао Селесте
Отменен
26.10.2025
Quinho FC
2:0
Потигуар Серидоенсе
Завершен
Комментарии к матчу
