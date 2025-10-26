26.10.2025
Смотреть онлайн ФК Гоа - Джамшедпур 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — Суперкубок Индии по футболу, квалификация: ФК Гоа — Джамшедпур, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jawarharlal Nehru Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Jawarharlal Nehru Stadium
Суперкубок Индии по футболу, квалификация
ФК Гоа
45'
65'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
10'
ФК Гоа - Угловой
11'
ФК Гоа - Угловой
11'
ФК Гоа - Угловой
22'
Джамшедпур - Угловой
23'
Джамшедпур - Угловой
23'
Джамшедпур - Угловой
24'
Джамшедпур - Угловой
36'
ФК Гоа - Угловой
45'
ФК Гоа - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
52'
ФК Гоа - Угловой
65'
ФК Гоа - Угловой
65'
ФК Гоа - 2-ой Гол
70'
ФК Гоа - Угловой
73'
ФК Гоа - Угловой
81'
Джамшедпур - Угловой
82'
ФК Гоа - Угловой
90+6'
Джамшедпур - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1
Превью матча ФК Гоа — Джамшедпур
Статистика матча
Владение мячом
57%
43%
Атаки
113
117
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
14
5
Удары в створ ворот
6
0
