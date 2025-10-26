Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ФК Гоа - Джамшедпур 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияСуперкубок Индии по футболу, квалификация: ФК ГоаДжамшедпур, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jawarharlal Nehru Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Jawarharlal Nehru Stadium
Суперкубок Индии по футболу, квалификация
ФК Гоа
45'
65'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Джамшедпур
Смотреть онлайн
ФК Гоа icon
45'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
ФК Гоа icon
65'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
ФК Гоа - Угловой
11'
Угловой
ФК Гоа - Угловой
11'
Угловой
ФК Гоа - Угловой
22'
Угловой
Джамшедпур - Угловой
23'
Угловой
Джамшедпур - Угловой
23'
Угловой
Джамшедпур - Угловой
24'
Угловой
Джамшедпур - Угловой
36'
Угловой
ФК Гоа - Угловой
45'
ФК Гоа - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
52'
Угловой
ФК Гоа - Угловой
65'
Угловой
ФК Гоа - Угловой
65'
ФК Гоа - 2-ой Гол
70'
Угловой
ФК Гоа - Угловой
73'
Угловой
ФК Гоа - Угловой
81'
Угловой
Джамшедпур - Угловой
82'
Угловой
ФК Гоа - Угловой
90+6'
Угловой
Джамшедпур - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1

Превью матча ФК Гоа — Джамшедпур

Статистика матча

Владение мячом
ФК Гоа ФК Гоа
57%
Джамшедпур Джамшедпур
43%
Атаки
113
117
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
14
5
Удары в створ ворот
6
0
Игры 1 тур
30.10.2025
Раджастхан Юнайтед
0:1
Керала Бластерс ФК
Завершен
27.10.2025
Sporting Club Delhi
1:4
Мумбаи Сити ФК
Завершен
27.10.2025
Пенджаб ФК
3:0
Гокулам Керала
Завершен
26.10.2025
ФК Гоа
2:0
Джамшедпур
Завершен
26.10.2025
Норт-Ист Юнайтед ФК
2:2
Inter Kashi FC
Завершен
Комментарии к матчу
