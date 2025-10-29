Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Чемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион : Шемрок — Голуэй Юнайтед , 33 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Талла .

Превью матча Шемрок — Голуэй Юнайтед

Команда Шемрок в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 18-18. Команда Голуэй Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-13. Команда Шемрок в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Голуэй Юнайтед забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Голуэй Юнайтед, в том матче сыграли вничью.