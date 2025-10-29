Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Шемрок - Голуэй Юнайтед 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияЧемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион: ШемрокГолуэй Юнайтед, 33 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Талла.

МСК, 33 тур, Стадион: Талла
Чемпионат Ирландии по футболу. Премьер дивизион
Шемрок
Дилан Уоттс 75'
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
Голуэй Юнайтед
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Дилан Уоттс icon
75'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
75'
Дилан Уоттс - 1-ый Гол
85'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
90+4'
Угловой
Голуэй Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Шемрок — Голуэй Юнайтед

Команда Шемрок в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 18-18. Команда Голуэй Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-13. Команда Шемрок в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Голуэй Юнайтед забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Голуэй Юнайтед, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Шемрок
Шемрок
Голуэй Юнайтед
Шемрок
0 побед
2 ничьих
0 побед
0%
100%
0%
10.08.2025
Голуэй Юнайтед
Голуэй Юнайтед
0:0
Шемрок
Шемрок
Обзор
30.05.2025
Шемрок
Шемрок
0:0
Голуэй Юнайтед
Голуэй Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Шемрок Шемрок
72%
Голуэй Юнайтед Голуэй Юнайтед
28%
Атаки
111
75
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
2
1
Игры 33 тур
29.10.2025
Шемрок
1:0
Голуэй Юнайтед
Завершен
20.10.2025
Богемианс
0:0
Ст. Патрикс
Отменен
13.10.2025
Корс
1:2
Шелбурн
Завершен
05.10.2025
Дерри Сити
1:0
Слайго Роверс
Завершен
05.10.2025
Уотерфорд
2:0
Дрогеда
Завершен
Комментарии к матчу
