Смотреть онлайн Белененсеш - Эшторил 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Кубок Португалии по футболу: Белененсеш — Эшторил, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе О Рестело.
Превью матча Белененсеш — Эшторил
Команда Белененсеш в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11. Команда Эшторил, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-14. Команда Белененсеш в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эшторил забивает 1, пропускает 1.