19.10.2025

Смотреть онлайн Белененсеш - Эшторил 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияКубок Португалии по футболу: БелененсешЭшторил, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе О Рестело.

МСК, 9 тур, Стадион: О Рестело
Кубок Португалии по футболу
Белененсеш
51'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Эшторил
27'
90+5'
Эшторил icon
27'
Счет после первого тайма 0:1
Белененсеш icon
51'
Эшторил icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Эшторил - Угловой
27'
Эшторил - 1-ый Гол
33'
Угловой
Эшторил - Угловой
45+4'
Угловой
Белененсеш - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
51'
Белененсеш - 2-ой Гол
58'
Угловой
Белененсеш - Угловой
59'
Угловой
Белененсеш - Угловой
60'
Угловой
Белененсеш - Угловой
90+5'
Эшторил - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Белененсеш — Эшторил

Команда Белененсеш в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11. Команда Эшторил, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-14. Команда Белененсеш в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эшторил забивает 1, пропускает 1.

Белененсеш Белененсеш
39
Португалия
Afonso Pinto
15
Португалия
Жоау Тавареш
11
Португалия
Midana Sambu
20
Португалия
Diogo Paulo
21
Португалия
Тьяго Моргадо
4
Португалия
Нуно Томас
17
Португалия
Diogo Leitao
27
Португалия
Evandro Barros
5
Португалия
Diogo Brasido
22
Португалия
David Grilo
9
Португалия
Rodrigo Vale Pereira
Тренер
Португалия
Tiago Zorro Sa Oliveira
Эшторил Эшторил
1
Испания
Хоэль Роблес
5
Англия
Antef Tsoungui
44
Франция
Kevin Boma
25
Австрия
Felix Bacher
22
Португалия
Pedro Carvalho
10
Англия
Jordan Holsgrove
7
Грузия
Nodari Lominadze
20
Португалия
Goncalo Costa
12
Португалия
Жоау Карвалью
19
Португалия
Andre Filipe Ferreira Lacximicant
14
Франция
Yanis Begraoui
Тренер
Англия
Ian Cathro

Статистика матча

Владение мячом
Белененсеш Белененсеш
41%
Эшторил Эшторил
59%
Атаки
90,90,0
128,128,0
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
8,8,0
9,9,0
Удары в створ ворот
4,4,0
7,7,0
Игры 9 тур
19.10.2025
Белененсеш
1:2
Эшторил
Завершен
18.10.2025
Пасуш де Феррейра
2:2
Спортинг
Завершен
18.10.2025
Браганса
0:1
Брага
Отменен
18.10.2025
Сан-Жозе Вер
0:3
Фамаликао
Завершен
18.10.2025
Альпендорада
3:1
Эстрела
Завершен
17.10.2025
Шавиш
0:2
Бенфика
Завершен
Комментарии к матчу
