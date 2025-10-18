Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Пасуш де Феррейра - Спортинг 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияКубок Португалии по футболу: Пасуш де ФеррейраСпортинг, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе да Мата Реал.

МСК, 9 тур, Стадион: да Мата Реал
Кубок Португалии по футболу
Пасуш де Феррейра
18'
49'
Завершен
2 : 2
18 октября 2025
Спортинг
22'
61'
Смотреть онлайн
Пасуш де Феррейра icon
18'
Спортинг icon
22'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,4
Пасуш де Феррейра icon
49'
Спортинг icon
61'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,4
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Спортинг - Угловой
12'
Угловой
Спортинг - Угловой
15'
Угловой
Спортинг - Угловой
18'
Пасуш де Феррейра - 1-ый Гол
22'
Спортинг - 2-ой Гол
32'
Угловой
Спортинг - Угловой
44'
Угловой
Спортинг - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,4
49'
Пасуш де Феррейра - 3-ий Гол
52'
Угловой
Спортинг - Угловой
53'
Угловой
Спортинг - Угловой
60'
Угловой
Спортинг - Угловой
61'
Угловой
Спортинг - Угловой
61'
Спортинг - 4-ый Гол
68'
Угловой
Спортинг - Угловой
71'
Угловой
Спортинг - Угловой
76'
Угловой
Спортинг - Угловой
81'
Угловой
Спортинг - Угловой
85'
Угловой
Спортинг - Угловой
90'
Угловой
Спортинг - Угловой
90'
Угловой
Спортинг - Угловой
90+2'
Угловой
Спортинг - Угловой
90+7'
Угловой
Спортинг - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,4
93'
Угловой
Спортинг - Угловой
104'
Спортинг - 1-ый Гол
Счет после дополнительного времени 2:3 : 3,4

Превью матча Пасуш де Феррейра — Спортинг

Команда Пасуш де Феррейра в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Спортинг, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-6. Команда Пасуш де Феррейра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Спортинг забивает 2, пропускает 1.

Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
12
Бразилия
Jeimes Menezes de Almeida
7
Бразилия
Diego da Silva Fernandes
33
Бразилия
Fernando Cesar Alves da Conceicao
30
Португалия
Tomás Morais Costa
5
Португалия
Андре Мартинш Соуза
77
Португалия
Рафаэль
88
Португалия
Франчишко Рамош
23
Португалия
Tiago Emanuel Canelas Almeida Ferreira
22
Португалия
Miguel Mota
90
Ronaldo Afonso
4
Бразилия
Kauan Conceicao Ferreira Da Silva
Тренер
Португалия
Filipe Candido
Спортинг Спортинг
1
Португалия
Руи Силва
22
Испания
Ivan Fresneda
26
Кот-д'Ивуар
Ousmane Diomande
25
Португалия
Goncalo Inacio
20
Уругвай
Максимиллиано Араухо
52
Португалия
Joao Pedro Aranuth Barrocas Simoes
42
Дания
Morten Hjulmand
10
Мозамбик
Geny Catamo
17
Португалия
Тринкао
8
Португалия
Педро Гонсалвес
97
Колумбия
Luis Suarez
Тренер
Португалия
Rui Borges

Статистика матча

Владение мячом
Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
31%
Спортинг Спортинг
69%
Атаки
121,87,34
182,132,50
Угловые
0
25
Удары мимо ворот
5,5,0
29,29,0
Удары в створ ворот
4,4,0
10,9,1
Игры 9 тур
19.10.2025
Белененсеш
1:2
Эшторил
Завершен
18.10.2025
Пасуш де Феррейра
2:2
Спортинг
Завершен
18.10.2025
Браганса
0:1
Брага
Отменен
18.10.2025
Сан-Жозе Вер
0:3
Фамаликао
Завершен
18.10.2025
Альпендорада
3:1
Эстрела
Завершен
17.10.2025
Шавиш
0:2
Бенфика
Завершен
Комментарии к матчу
