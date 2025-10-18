Смотреть онлайн Пасуш де Феррейра - Спортинг 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Кубок Португалии по футболу: Пасуш де Феррейра — Спортинг, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе да Мата Реал.