Смотреть онлайн Пасуш де Феррейра - Спортинг 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Кубок Португалии по футболу: Пасуш де Феррейра — Спортинг, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе да Мата Реал.
Превью матча Пасуш де Феррейра — Спортинг
Команда Пасуш де Феррейра в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Спортинг, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-6. Команда Пасуш де Феррейра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Спортинг забивает 2, пропускает 1.