19.10.2025
МСК, 4 тур, Стадион: Machadão
Brazil Campeonato Potiguar 2
Текстовая трансляция
12'
Алекрим - Угловой
16'
Quinho FC - 1-ый Гол
45+4'
Алекрим - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Quinho FC - Угловой
56'
Алекрим - Угловой
69'
Алекрим - Угловой
69'
Алекрим - Угловой
69'
Алекрим - Угловой
82'
Quinho FC - Угловой
87'
Quinho FC - 2-ой Гол
90'
Quinho FC - Угловой
90+2'
Алекрим - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
