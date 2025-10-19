Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Алекрим - Quinho FC 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Potiguar 2: АлекримQuinho FC, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Machadão.

МСК, 4 тур, Стадион: Machadão
Brazil Campeonato Potiguar 2
Алекрим
Завершен
0 : 2
19 октября 2025
Quinho FC
16'
87'
Смотреть онлайн
Quinho FC icon
16'
Счет после первого тайма 0:1
Quinho FC icon
87'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Алекрим - Угловой
16'
Quinho FC - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Алекрим - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
Quinho FC - Угловой
56'
Угловой
Алекрим - Угловой
69'
Угловой
Алекрим - Угловой
69'
Угловой
Алекрим - Угловой
69'
Угловой
Алекрим - Угловой
82'
Угловой
Quinho FC - Угловой
87'
Quinho FC - 2-ой Гол
90'
Угловой
Quinho FC - Угловой
90+2'
Угловой
Алекрим - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Алекрим — Quinho FC

Статистика матча

Владение мячом
Алекрим Алекрим
63%
Quinho FC Quinho FC
37%
Атаки
109
78
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
0
5
Игры 4 тур
19.10.2025
Алекрим
0:2
Quinho FC
Завершен
Комментарии к матчу
