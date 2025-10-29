29.10.2025
Смотреть онлайн Алекрим - АСЕК Бараунас 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Potiguar 2: Алекрим — АСЕК Бараунас, 1/32 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Machadão.
МСК, 1/32 финала, Стадион: Machadão
Brazil Campeonato Potiguar 2
Завершен
0 : 2
29 октября 2025
АСЕК Бараунас
82'
89'
45+6'
Алекрим - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
52'
Baraunas - Угловой
70'
Baraunas - Угловой
82'
Baraunas - 1-ый Гол
86'
Алекрим - Угловой
89'
Baraunas - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,5
Статистика матча
Владение мячом
49%
51%
Атаки
116
91
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
3
2
