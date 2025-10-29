Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Алекрим - АСЕК Бараунас 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Potiguar 2: АлекримАСЕК Бараунас, 1/32 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Machadão.

МСК, 1/32 финала, Стадион: Machadão
Brazil Campeonato Potiguar 2
Алекрим
Завершен
0 : 2
29 октября 2025
АСЕК Бараунас
82'
89'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
Baraunas icon
82'
Baraunas icon
89'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,5
Текстовая трансляция
45+6'
Угловой
Алекрим - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
52'
Угловой
Baraunas - Угловой
70'
Угловой
Baraunas - Угловой
82'
Baraunas - 1-ый Гол
86'
Угловой
Алекрим - Угловой
89'
Baraunas - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,5

Превью матча Алекрим — АСЕК Бараунас

Статистика матча

Владение мячом
Алекрим Алекрим
49%
АСЕК Бараунас АСЕК Бараунас
51%
Атаки
116
91
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
3
2
Игры 1/32 финала
29.10.2025
Алекрим
0:2
АСЕК Бараунас
Завершен
Комментарии к матчу
