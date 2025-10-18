Превью матча Lyon (W) — Nantes (W)

Команда Lyon (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 28-6. Команда Nantes (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-10. Команда Lyon (W) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Nantes (W) забивает 1, пропускает 1.