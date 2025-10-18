Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Lyon (W) - Nantes (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФутбол. Франция. 1-й дивизион - Женщины: Lyon (W)Nantes (W), 5 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Жерлан.

МСК, 5 тур, Стадион: Стад Жерлан
Футбол. Франция. 1-й дивизион - Женщины
Lyon (W)
7'
10'
27'
35'
57'
89'
Завершен
6 : 1
18 октября 2025
Nantes (W)
51'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
OL Lyonnes (W) icon
7'
OL Lyonnes (W) icon
10'
OL Lyonnes (W) icon
27'
OL Lyonnes (W) icon
35'
Счет после первого тайма 4:0
Nantes (W) icon
51'
OL Lyonnes (W) icon
57'
OL Lyonnes (W) icon
89'
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
7'
OL Lyonnes (W) - 1-ый Гол
10'
OL Lyonnes (W) - 2-ой Гол
16'
Угловой
OL Lyonnes (W) - Угловой
16'
Угловой
OL Lyonnes (W) - Угловой
25'
Угловой
OL Lyonnes (W) - Угловой
27'
OL Lyonnes (W) - 3-ий Гол
30'
Угловой
OL Lyonnes (W) - Угловой
32'
Угловой
OL Lyonnes (W) - Угловой
35'
OL Lyonnes (W) - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0
51'
Nantes (W) - 5-ый Гол
57'
OL Lyonnes (W) - 6-ый Гол
63'
Угловой
Nantes (W) - Угловой
68'
Угловой
OL Lyonnes (W) - Угловой
68'
Угловой
OL Lyonnes (W) - Угловой
69'
Угловой
OL Lyonnes (W) - Угловой
89'
Угловой
OL Lyonnes (W) - Угловой
89'
OL Lyonnes (W) - 7-ый Гол
90+1'
Угловой
OL Lyonnes (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 6:1

Превью матча Lyon (W) — Nantes (W)

Команда Lyon (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 28-6. Команда Nantes (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-10. Команда Lyon (W) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Nantes (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Угловые
10
1
Игры 5 тур
18.10.2025
Lyon (W)
6:1
Nantes (W)
Завершен
17.10.2025
Le Havre (W)
0:0
St Etienne (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Игокеа Игокеа
Партизан Партизан
17 Ноября
15:00
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Тимре Тимре
17 Ноября
02:23
Вегас Вегас
Миннесота Миннесота
17 Ноября
02:07
Бока Х Бока Х
Тигре Тигре
17 Ноября
02:15
Бруклин Нетс Бруклин Нетс
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
17 Ноября
02:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA