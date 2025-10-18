Смотреть онлайн Lyon (W) - Nantes (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Футбол. Франция. 1-й дивизион - Женщины: Lyon (W) — Nantes (W), 5 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Жерлан.
Превью матча Lyon (W) — Nantes (W)
Команда Lyon (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 28-6. Команда Nantes (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-10. Команда Lyon (W) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Nantes (W) забивает 1, пропускает 1.