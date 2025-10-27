Смотреть онлайн AC Nagano Parceiro (W) - Mynavi Sendai (W) 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Кубок лиги - Женщины: AC Nagano Parceiro (W) — Mynavi Sendai (W), 1 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Minami Nagano Sports Park Stadium.
Превью матча AC Nagano Parceiro (W) — Mynavi Sendai (W)
Команда AC Nagano Parceiro (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-17. Команда Mynavi Sendai (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-5. Команда AC Nagano Parceiro (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Mynavi Sendai (W) забивает 1, пропускает 1.