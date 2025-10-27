Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн AC Nagano Parceiro (W) - Mynavi Sendai (W) 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Кубок лиги - Женщины: AC Nagano Parceiro (W)Mynavi Sendai (W), 1 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Minami Nagano Sports Park Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Minami Nagano Sports Park Stadium
Япония - Кубок лиги - Женщины
AC Nagano Parceiro (W)
Завершен
1 : 2
27 октября 2025
Mynavi Sendai (W)
10'
61'
85'
Mynavi Sendai (W) icon
10'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
Mynavi Sendai (W) icon
61'
Parceiro Nagano Women icon
85'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,0
Текстовая трансляция
10'
Mynavi Sendai (W) - 1-ый Гол
24'
Угловой
Parceiro Nagano Women - Угловой
35'
Угловой
Parceiro Nagano Women - Угловой
36'
Угловой
Parceiro Nagano Women - Угловой
41'
Угловой
Mynavi Sendai (W) - Угловой
42'
Угловой
Mynavi Sendai (W) - Угловой
44'
Угловой
Mynavi Sendai (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
52'
Угловой
Parceiro Nagano Women - Угловой
54'
Угловой
Parceiro Nagano Women - Угловой
61'
Mynavi Sendai (W) - 2-ой Гол
85'
Угловой
Parceiro Nagano Women - Угловой
85'
Parceiro Nagano Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,0

Превью матча AC Nagano Parceiro (W) — Mynavi Sendai (W)

Команда AC Nagano Parceiro (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-17. Команда Mynavi Sendai (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-5. Команда AC Nagano Parceiro (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Mynavi Sendai (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
AC Nagano Parceiro (W) AC Nagano Parceiro (W)
55%
Mynavi Sendai (W) Mynavi Sendai (W)
45%
Атаки
80
68
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
4
4
Игры 1 тур
27.10.2025
AC Nagano Parceiro (W)
1:2
Mynavi Sendai (W)
Завершен
26.10.2025
NTV Beleza (W)
4:5
JEF Utd Chiba (W)
Завершен
25.10.2025
Omiya Ardija (W)
3:0
Chifure AS Elfen Saitama (W)
Завершен
25.10.2025
INAC Leonessa (W)
1:3
Sanfrecce Hiroshima (W)
Завершен
25.10.2025
Albirex Niigata (W)
2:2
Urawa Red Diamonds (W)
Завершен
Комментарии к матчу
