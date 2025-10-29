Смотреть онлайн Атлетико Минейро - Индепендьенте Валье 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Атлетико Минейро — Индепендьенте Валье, 2 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena MRV. Судить этот матч будет Esteban Ostojich.
Превью матча Атлетико Минейро — Индепендьенте Валье
Команда Атлетико Минейро в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-8. Команда Индепендьенте Валье, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-6. Команда Атлетико Минейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Индепендьенте Валье забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Индепендьенте Валье, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Esteban Ostojich (Уругвай).
За последние 20 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 20% (5 из 25 матчей) Esteban Ostojich назначал пенальти