29.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Минейро - Индепендьенте Валье 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Атлетико МинейроИндепендьенте Валье, 2 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena MRV. Судить этот матч будет Esteban Ostojich.

МСК, 2 тур, Стадион: Arena MRV
Южноамериканский кубок по футболу
Атлетико Минейро
Гильерме Арана 36'
Бернард 44'
Халк 73'
Завершен
3 : 1
29 октября 2025
Индепендьенте Валье
Клаудио Спинелли 64'
Гильерме Арана icon
36'
Бернард icon
44'
Счет после первого тайма 2:0
Клаудио Спинелли icon
64'
Халк icon
73'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
4'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
36'
Гильерме Арана - 1-ый Гол
40'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
44'
Бернард - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
45+1'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
47'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
64'
Клаудио Спинелли - 3-ий Гол
67'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
73'
Халк - 4-ый Гол
78'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
81'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Атлетико Минейро — Индепендьенте Валье

Команда Атлетико Минейро в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-8. Команда Индепендьенте Валье, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-6. Команда Атлетико Минейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Индепендьенте Валье забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Индепендьенте Валье, в том матче сыграли вничью.

Атлетико Минейро Атлетико Минейро
22
Бразилия
Everson
11
Бразилия
Бернард
16
Бразилия
Ruan
14
Бразилия
Витор Угу
6
Парагвай
Жуниор Алонсо
13
Бразилия
Гильерме Арана
8
Аргентина
Фаусто Вера
21
Эквадор
Alan Franco
17
Бразилия
Igor Gomes
92
Бразилия
Дуду
33
Бразилия
Rony
Тренер
Аргентина
Хорхе Луис Сампаоли
Индепендьенте Валье Индепендьенте Валье
22
Аргентина
Guido Villar
13
Чили
Matias Fernandez
14
Аргентина
Mateo Carabajal
5
Аргентина
Richard Schunke
15
Эквадор
Gustavo Cortez
6
Эквадор
Джорди Альцивар
21
Эквадор
Jean Pierre Arroyo
10
Эквадор
Хуниор Сорноса
7
Эквадор
Patrik Kleiver Mercado Altamirano
11
Аргентина
Майкл Хойос
77
Аргентина
Клаудио Спинелли
Тренер
Испания
Javier Rabanal Hernandez

История последних встреч

Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
Индепендьенте Валье
Атлетико Минейро
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
22.10.2025
Индепендьенте Валье
Индепендьенте Валье
1:1
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
46%
Индепендьенте Валье Индепендьенте Валье
54%
Атаки
78
93
Угловые
4
5
Фолы
6
5
Удары (всего)
7
7
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
7
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Esteban Ostojich (Уругвай).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 20% (5 из 25 матчей) Esteban Ostojich назначал пенальти

Игры 2 тур
29.10.2025
Атлетико Минейро
3:1
Индепендьенте Валье
Завершен
24.10.2025
У. Де Чили
2:2
Ланус
Завершен
22.10.2025
Индепендьенте Валье
1:1
Атлетико Минейро
Завершен
