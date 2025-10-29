Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу : Атлетико Минейро — Индепендьенте Валье , 2 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena MRV . Судить этот матч будет Esteban Ostojich .

Превью матча Атлетико Минейро — Индепендьенте Валье

Команда Атлетико Минейро в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-8. Команда Индепендьенте Валье, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-6. Команда Атлетико Минейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Индепендьенте Валье забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Индепендьенте Валье, в том матче сыграли вничью.