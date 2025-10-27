27.10.2025
Смотреть онлайн Хорхе Вильстерманн - Стронгест 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Хорхе Вильстерманн — Стронгест, 12 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль.
МСК, 12 тур, Стадион: Феликс Каприль
Bolivia Copa Division Profesional
Хорхе Вильстерманн
8'
20'
Завершен
2 : 5
27 октября 2025
Стронгест
14'
59'
74'
88'
90+1'
Стронгест
14'
Стронгест
59'
Стронгест
74'
Стронгест
88'
Стронгест
90+1'
Текстовая трансляция
8'
Хорхе Вильстерманн - 1-ый Гол
11'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
14'
Стронгест - 2-ой Гол
15'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
20'
Хорхе Вильстерманн - 3-ий Гол
23'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
26'
Стронгест - Угловой
27'
Стронгест - Угловой
35'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
57'
Стронгест - Угловой
59'
Стронгест - 4-ый Гол
73'
Стронгест - Угловой
74'
Стронгест - 5-ый Гол
78'
Стронгест - Угловой
88'
Стронгест - 6-ый Гол
90+1'
Стронгест - 7-ый Гол
Превью матча Хорхе Вильстерманн — Стронгест
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
66%
Атаки
58
111
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
10
12
Удары в створ ворот
7
8
Комментарии к матчу