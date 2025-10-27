Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Хорхе Вильстерманн - Стронгест 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Хорхе ВильстерманнСтронгест, 12 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль.

МСК, 12 тур, Стадион: Феликс Каприль
Bolivia Copa Division Profesional
Хорхе Вильстерманн
8'
20'
Завершен
2 : 5
27 октября 2025
Стронгест
14'
59'
74'
88'
90+1'
Хорхе Вильстерманн icon
8'
Стронгест icon
14'
Хорхе Вильстерманн icon
20'
Счет после первого тайма 2:1 : 4,5
Стронгест icon
59'
Стронгест icon
74'
Стронгест icon
88'
Стронгест icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:5 : 4,5
Текстовая трансляция
8'
Хорхе Вильстерманн - 1-ый Гол
11'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
14'
Стронгест - 2-ой Гол
15'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
20'
Хорхе Вильстерманн - 3-ий Гол
23'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
26'
Угловой
Стронгест - Угловой
27'
Угловой
Стронгест - Угловой
35'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 4,5
57'
Угловой
Стронгест - Угловой
59'
Стронгест - 4-ый Гол
73'
Угловой
Стронгест - Угловой
74'
Стронгест - 5-ый Гол
78'
Угловой
Стронгест - Угловой
88'
Стронгест - 6-ый Гол
90+1'
Стронгест - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:5 : 4,5

Превью матча Хорхе Вильстерманн — Стронгест

История последних встреч

Хорхе Вильстерманн
Хорхе Вильстерманн
Стронгест
Хорхе Вильстерманн
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
13.10.2025
Стронгест
Стронгест
1:1
Хорхе Вильстерманн
Хорхе Вильстерманн
Обзор
21.07.2025
Хорхе Вильстерманн
Хорхе Вильстерманн
1:2
Стронгест
Стронгест
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Хорхе Вильстерманн Хорхе Вильстерманн
34%
Стронгест Стронгест
66%
Атаки
58
111
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
10
12
Удары в створ ворот
7
8
Игры 12 тур
29.10.2025
Аврора
4:0
Гуабира Монтеро
Завершен
28.10.2025
Блуминг
-:-
Альвэйс Реади
Отменен
28.10.2025
Боливар
5:1
Реал Томаяпо
Завершен
27.10.2025
Насьональ Потоси
0:0
Оруро Роял
Завершен
27.10.2025
Хорхе Вильстерманн
2:5
Стронгест
Завершен
26.10.2025
ГВ Сан-Хосе
6:0
Ориенте Петролеро
Завершен
25.10.2025
Academia de Balompie Boliviano
0:0
Университарио Де Винто
Завершен
Комментарии к матчу
