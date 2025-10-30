30.10.2025
Смотреть онлайн Хорхе Вильстерманн - ГВ Сан-Хосе 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Хорхе Вильстерманн — ГВ Сан-Хосе, Раунд 13 . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль.
МСК, Раунд 13, Стадион: Феликс Каприль
Bolivia Copa Division Profesional
Хорхе Вильстерманн
90+3'
Завершен
1 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
6'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
7'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
13'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
35'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
42'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
53'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
55'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
68'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
75'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
78'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
78'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
80'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
85'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+2'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+3'
Хорхе Вильстерманн - 1-ый Гол
90+6'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,2
Статистика матча
Владение мячом
59%
Атаки
78
112
Угловые
1
14
Удары мимо ворот
10
14
Удары в створ ворот
3
10
