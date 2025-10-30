Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Хорхе Вильстерманн - ГВ Сан-Хосе 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Хорхе ВильстерманнГВ Сан-Хосе, Раунд 13 . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль.

МСК, Раунд 13, Стадион: Феликс Каприль
Bolivia Copa Division Profesional
Хорхе Вильстерманн
90+3'
Завершен
1 : 0
30 октября 2025
ГВ Сан-Хосе
Смотреть онлайн
Хорхе Вильстерманн icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
7'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
13'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
35'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
42'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
53'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
55'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
68'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
75'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
78'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
78'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
80'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
85'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+2'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+3'
Хорхе Вильстерманн - 1-ый Гол
90+6'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
Превью матча Хорхе Вильстерманн — ГВ Сан-Хосе

История последних встреч

Хорхе Вильстерманн
Хорхе Вильстерманн
ГВ Сан-Хосе
Хорхе Вильстерманн
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
02.10.2025
ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
2:0
Хорхе Вильстерманн
Хорхе Вильстерманн
Обзор
14.07.2025
ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
2:1
Хорхе Вильстерманн
Хорхе Вильстерманн
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Хорхе Вильстерманн Хорхе Вильстерманн
41%
ГВ Сан-Хосе ГВ Сан-Хосе
59%
Атаки
78
112
Угловые
1
14
Удары мимо ворот
10
14
Удары в створ ворот
3
10
Игры Раунд 13
01.11.2025
Блуминг
4:1
Аврора
Завершен
01.11.2025
Боливар
1:0
Сан-Антонио Було Було
Завершен
31.10.2025
Альвэйс Реади
4:0
Гуабира Монтеро
Завершен
31.10.2025
Стронгест
1:2
Ориенте Петролеро
Завершен
30.10.2025
Хорхе Вильстерманн
1:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
30.10.2025
Насьональ Потоси
4:2
Academia de Balompie Boliviano
Завершен
29.10.2025
Оруро Роял
3:0
Университарио Де Винто
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA