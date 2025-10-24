Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Сан-Антонио Було Було - Реал Томаяпо 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Сан-Антонио Було БулоРеал Томаяпо, Раунд 5 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, Раунд 5
Bolivia Copa Division Profesional
Сан-Антонио Було Було
Завершен
0 : 2
24 октября 2025
Реал Томаяпо
18'
86'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Реал Томаяпо icon
18'
Счет после первого тайма 0:1
Реал Томаяпо icon
86'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Реал Томаяпо - Угловой
5'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
10'
Угловой
Реал Томаяпо - Угловой
12'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
17'
Угловой
Реал Томаяпо - Угловой
18'
Реал Томаяпо - 1-ый Гол
31'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
32'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
45'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
45+2'
Сан-Антонио Було Було - Незабитый пенальти
45+4'
Угловой
Реал Томаяпо - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
67'
Угловой
Реал Томаяпо - Угловой
70'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
72'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
72'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
79'
Угловой
Реал Томаяпо - Угловой
86'
Угловой
Реал Томаяпо - Угловой
86'
Реал Томаяпо - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Сан-Антонио Було Було — Реал Томаяпо

Команда Сан-Антонио Було Було в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 22-17. Команда Реал Томаяпо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-25. Команда Сан-Антонио Було Було в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Реал Томаяпо забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Реал Томаяпо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Сан-Антонио Було Було
Сан-Антонио Було Було
Реал Томаяпо
Сан-Антонио Було Було
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
04.10.2025
Реал Томаяпо
Реал Томаяпо
3:1
Сан-Антонио Було Було
Сан-Антонио Було Було
Обзор
06.07.2025
Реал Томаяпо
Реал Томаяпо
1:1
Сан-Антонио Було Було
Сан-Антонио Було Було
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сан-Антонио Було Було Сан-Антонио Було Було
67%
Реал Томаяпо Реал Томаяпо
33%
Атаки
110
41
Угловые
9
7
Удары мимо ворот
23
6
Удары в створ ворот
9
6
Игры Раунд 5
24.10.2025
Сан-Антонио Було Було
0:2
Реал Томаяпо
Завершен
24.10.2025
ГВ Сан-Хосе
3:2
Стронгест
Завершен
23.10.2025
Ориенте Петролеро
2:0
Хорхе Вильстерманн
Завершен
23.10.2025
Университарио Де Винто
4:3
Насьональ Потоси
Завершен
22.10.2025
Academia de Balompie Boliviano
1:2
Оруро Роял
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA