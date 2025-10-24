Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional : Сан-Антонио Було Було — Реал Томаяпо , Раунд 5 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Сан-Антонио Було Було — Реал Томаяпо

Команда Сан-Антонио Було Було в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 22-17. Команда Реал Томаяпо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-25. Команда Сан-Антонио Було Було в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Реал Томаяпо забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Реал Томаяпо, в том матче победу одержали хозяева.