Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional : ГВ Сан-Хосе — Ориенте Петролеро , 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча ГВ Сан-Хосе — Ориенте Петролеро

Команда ГВ Сан-Хосе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-20. Команда Ориенте Петролеро, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-13. Команда ГВ Сан-Хосе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ориенте Петролеро забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Ориенте Петролеро, в том матче победу одержали хозяева.