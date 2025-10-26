Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ГВ Сан-Хосе - Ориенте Петролеро 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: ГВ Сан-ХосеОриенте Петролеро, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Bolivia Copa Division Profesional
ГВ Сан-Хосе
3'
5'
25'
45+5'
64'
74'
Завершен
6 : 0
26 октября 2025
Ориенте Петролеро
ГВ Сан-Хосе icon
3'
ГВ Сан-Хосе icon
5'
ГВ Сан-Хосе icon
25'
ГВ Сан-Хосе icon
45+5'
Счет после первого тайма 4:0
ГВ Сан-Хосе icon
64'
ГВ Сан-Хосе icon
74'
Матч закончился со счётом 6:0
Текстовая трансляция
3'
ГВ Сан-Хосе - 1-ый Гол
5'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
5'
ГВ Сан-Хосе - 2-ой Гол
25'
ГВ Сан-Хосе - 3-ий Гол
38'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
45+5'
ГВ Сан-Хосе - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0
51'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
58'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
64'
ГВ Сан-Хосе - 5-ый Гол
74'
ГВ Сан-Хосе - 6-ый Гол
90+7'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+8'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0

Превью матча ГВ Сан-Хосе — Ориенте Петролеро

Команда ГВ Сан-Хосе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-20. Команда Ориенте Петролеро, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-13. Команда ГВ Сан-Хосе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ориенте Петролеро забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Ориенте Петролеро, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
Ориенте Петролеро
ГВ Сан-Хосе
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
12.10.2025
Ориенте Петролеро
Ориенте Петролеро
4:0
ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
Обзор
07.07.2025
ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
5:1
Ориенте Петролеро
Ориенте Петролеро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ГВ Сан-Хосе ГВ Сан-Хосе
56%
Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро
44%
Атаки
80
66
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
12
2
Игры 12 тур
29.10.2025
Аврора
4:0
Гуабира Монтеро
Завершен
28.10.2025
Блуминг
-:-
Альвэйс Реади
Отменен
28.10.2025
Боливар
5:1
Реал Томаяпо
Завершен
27.10.2025
Насьональ Потоси
0:0
Оруро Роял
Завершен
27.10.2025
Хорхе Вильстерманн
2:5
Стронгест
Завершен
26.10.2025
ГВ Сан-Хосе
6:0
Ориенте Петролеро
Завершен
25.10.2025
Academia de Balompie Boliviano
0:0
Университарио Де Винто
Завершен
Комментарии к матчу
