Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional : Оруро Роял — Университарио Де Винто , Раунд 13 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Оруро Роял — Университарио Де Винто

Команда Оруро Роял в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-18. Команда Университарио Де Винто, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Оруро Роял в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Университарио Де Винто забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Университарио Де Винто, в том матче победу одержали гостьи.