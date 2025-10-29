Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Оруро Роял - Университарио Де Винто 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Оруро РоялУниверситарио Де Винто, Раунд 13 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, Раунд 13
Bolivia Copa Division Profesional
Оруро Роял
22'
34'
77'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Университарио Де Винто
Оруро Роял icon
22'
Оруро Роял icon
34'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
Оруро Роял icon
77'
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
22'
Оруро Роял - 1-ый Гол
23'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
34'
Оруро Роял - 2-ой Гол
41'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
45+1'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
46'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
50'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
58'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
71'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
75'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
77'
Оруро Роял - 3-ий Гол
85'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,1

Превью матча Оруро Роял — Университарио Де Винто

Команда Оруро Роял в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-18. Команда Университарио Де Винто, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Оруро Роял в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Университарио Де Винто забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Университарио Де Винто, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Оруро Роял
Оруро Роял
Университарио Де Винто
Оруро Роял
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
04.10.2025
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
1:2
Оруро Роял
Оруро Роял
Обзор
22.09.2025
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
2:2
Оруро Роял
Оруро Роял
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Оруро Роял Оруро Роял
44%
Университарио Де Винто Университарио Де Винто
56%
Атаки
70
95
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
9
12
Удары в створ ворот
11
5
Игры Раунд 13
01.11.2025
Блуминг
4:1
Аврора
Завершен
01.11.2025
Боливар
1:0
Сан-Антонио Було Було
Завершен
31.10.2025
Альвэйс Реади
4:0
Гуабира Монтеро
Завершен
31.10.2025
Стронгест
1:2
Ориенте Петролеро
Завершен
30.10.2025
Хорхе Вильстерманн
1:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
30.10.2025
Насьональ Потоси
4:2
Academia de Balompie Boliviano
Завершен
29.10.2025
Оруро Роял
3:0
Университарио Де Винто
Завершен
