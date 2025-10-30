Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Насьональ Потоси - Academia de Balompie Boliviano 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Насьональ ПотосиAcademia de Balompie Boliviano, Раунд 13 . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт.

МСК, Раунд 13, Стадион: Витор Агустин Угарт
Bolivia Copa Division Profesional
Насьональ Потоси
Matías Galindo 17'
Alvarez 21'
Azogue 35'
Tobar 44'
Taborga 55'
Alvarez 68'
Завершен
4 : 2
30 октября 2025
Academia de Balompie Boliviano
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Matías Galindo icon
17'
Alvarez - Насьональ Потоси icon
21'
Azogue - Насьональ Потоси icon
35'
Tobar - Насьональ Потоси icon
44'
Счет после первого тайма 3:1
Taborga - ABB icon
55'
Alvarez - Насьональ Потоси icon
68'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
17'
Matías Galindo - 1-ый Гол
21'
Alvarez - 2-ой Гол
35'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
35'
Azogue - 3-ий Гол
44'
Tobar - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1
52'
Угловой
ABB - Угловой
55'
Taborga - 5-ый Гол
57'
Угловой
ABB - Угловой
68'
Alvarez - 6-ый Гол
72'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Насьональ Потоси — Academia de Balompie Boliviano

Команда Насьональ Потоси в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-16. Команда Academia de Balompie Boliviano, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-17. Команда Насьональ Потоси в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Academia de Balompie Boliviano забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Academia de Balompie Boliviano, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Academia de Balompie Boliviano
Насьональ Потоси
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
03.10.2025
Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
1:3
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Обзор
07.07.2025
Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
2:2
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Насьональ Потоси Насьональ Потоси
58%
Academia de Balompie Boliviano Academia de Balompie Boliviano
42%
Атаки
76
62
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
7
5
Игры Раунд 13
01.11.2025
Блуминг
4:1
Аврора
Завершен
01.11.2025
Боливар
1:0
Сан-Антонио Було Було
Завершен
31.10.2025
Альвэйс Реади
4:0
Гуабира Монтеро
Завершен
31.10.2025
Стронгест
1:2
Ориенте Петролеро
Завершен
30.10.2025
Хорхе Вильстерманн
1:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
30.10.2025
Насьональ Потоси
4:2
Academia de Balompie Boliviano
Завершен
29.10.2025
Оруро Роял
3:0
Университарио Де Винто
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA