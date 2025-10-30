Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional : Насьональ Потоси — Academia de Balompie Boliviano , Раунд 13 . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт .

Превью матча Насьональ Потоси — Academia de Balompie Boliviano

Команда Насьональ Потоси в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-16. Команда Academia de Balompie Boliviano, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-17. Команда Насьональ Потоси в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Academia de Balompie Boliviano забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Academia de Balompie Boliviano, в том матче победу одержали гостьи.