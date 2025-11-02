Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Селтик - Рейнджерс 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияКубок лиги Шотландии по футболу: СелтикРейнджерс, 2 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Селтик Парк. Судить этот матч будет Nick Walsh.

МСК, 2 тур, Стадион: Селтик Парк
Кубок лиги Шотландии по футболу
Селтик
Johnny Kenny 25'
Отменен
1 : 0
02 ноября 2025
Рейнджерс
Johnny Kenny icon
25'
Счет после первого тайма 1:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Селтик - Угловой
25'
Угловой
Селтик - Угловой
25'
Johnny Kenny - 1-ый Гол
29'
Угловой
Селтик - Угловой
30'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
37'
Угловой
Селтик - Угловой
45+2'
Угловой
Селтик - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Селтик - Угловой
60'
Угловой
Рейнджерс - Угловой

Превью матча Селтик — Рейнджерс

Команда Селтик в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-4. Команда Рейнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Селтик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Рейнджерс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Рейнджерс, в том матче сыграли вничью.

Селтик Селтик
1
Дания
Каспер Шмейхель
14
Англия
Luke McCowan
5
Ирландия
Liam Scales
23
Норвегия
Sebastian Tounekti
38
Япония
Дайзен Маэда
6
США
Остон Трасти
36
Уругвай
Марсело Сараччи
41
Япония
Reo Hatate
4
Англия
Jahmai Simpson-Pusey
24
Ирландия
Johnny Kenny
42
Англия
Калум МакГрегор
Тренер
Северная Ирландия
Мартин О'Нил
Рейнджерс Рейнджерс
47
Англия
Mikey Moore
10
Кот-д'Ивуар
Mohammed Diomande
30
Англия
Jayden Meghoma
23
Франция
Djeidi Gassama
28
Северная Македония
Bojan Miovski
43
Бельгия
Николас Раскин
13
Канада
Дерек Корнелиус
99
Бразилия
Данило
5
Англия
Джон Суттар
1
Англия
Джек Батленд
2
Англия
Джэймс Таверниер
Тренер
Германия
Danny Rohl

История последних встреч

Селтик
Селтик
Рейнджерс
Селтик
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
31.08.2025
Рейнджерс
Рейнджерс
0:0
Селтик
Селтик
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Селтик Селтик
50%
Рейнджерс Рейнджерс
50%
Атаки
80
63
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Nick Walsh (Англия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (2 из 8 матчей) Nick Walsh назначал пенальти

Игры 2 тур
02.11.2025
Селтик
1:0
Рейнджерс
Отменен
01.11.2025
Мотеруэлл
1:4
Ст. Миррен
Завершен
Комментарии к матчу
