Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Кубок лиги Шотландии по футболу : Селтик — Рейнджерс , 2 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Селтик Парк . Судить этот матч будет Nick Walsh .

Превью матча Селтик — Рейнджерс

Команда Селтик в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-4. Команда Рейнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Селтик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Рейнджерс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Рейнджерс, в том матче сыграли вничью.