Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Гейнсборо - Лик 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Северная Премьер-лига: ГейнсбороЛик, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Норсолм.

МСК, 12 тур, Стадион: Норсолм
Англия - Северная Премьер-лига
Гейнсборо
Отложен
- : -
28 октября 2025
Лик
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Гейнсборо — Лик

Команда Гейнсборо в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-9. Команда Лик, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Гейнсборо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лик забивает 1, пропускает 1.

Игры 12 тур
28.10.2025
Гейнсборо
-:-
Лик
Отложен
28.10.2025
Варрингтон
2:1
Аштон Юнайтед
Завершен
21.10.2025
Хайд Юнайтед
2:2
Стоксбридж Парк Ст
Завершен
14.10.2025
Уитби
2:1
Хенсфорд
Завершен
14.10.2025
Морпет Таун
1:2
Клиторпс Таун
Завершен
27.09.2025
Хебберн
1:1
Риландс
Завершен
27.09.2025
Илкестон
3:2
Уэркингтон
Завершен
27.09.2025
Ланкастер Сити
0:0
Гизели
Завершен
27.09.2025
Прескот
1:0
Юнайтед оф Манчестер
Завершен
27.09.2025
Стокктон Таун
2:2
Бамбер
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Майорка Майорка
Хетафе Хетафе
9 Ноября
20:30
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
Team Falcons Team Falcons
w7m esports w7m esports
9 Ноября
23:00
Крузейро Крузейро
Флуминенсе Флуминенсе
9 Ноября
22:00
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Бока Х Бока Х
Ривер Плейт Ривер Плейт
9 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA