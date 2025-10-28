Смотреть онлайн Гейнсборо - Лик 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Северная Премьер-лига: Гейнсборо — Лик, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Норсолм.
Превью матча Гейнсборо — Лик
Команда Гейнсборо в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-9. Команда Лик, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Гейнсборо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лик забивает 1, пропускает 1.