28.10.2025

Смотреть онлайн Варрингтон - Аштон Юнайтед 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Северная Премьер-лига: ВаррингтонАштон Юнайтед, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Cantilever Park.

МСК, 12 тур, Стадион: Cantilever Park
Англия - Северная Премьер-лига
Варрингтон
61'
75'
Завершен
2 : 1
28 октября 2025
Аштон Юнайтед
77'
Счет после первого тайма 0:0
Варрингтон icon
61'
Варрингтон icon
75'
Аштон Юнайтед icon
77'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Аштон Юнайтед - Угловой
19'
Угловой
Варрингтон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Варрингтон - Угловой
61'
Варрингтон - 1-ый Гол
66'
Угловой
Варрингтон - Угловой
66'
Угловой
Варрингтон - Угловой
71'
Угловой
Аштон Юнайтед - Угловой
75'
Варрингтон - 2-ой Гол
77'
Аштон Юнайтед - 3-ий Гол
87'
Угловой
Варрингтон - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Варрингтон — Аштон Юнайтед

Команда Варрингтон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Аштон Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-9. Команда Варрингтон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Аштон Юнайтед забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Варрингтон Варрингтон
53%
Аштон Юнайтед Аштон Юнайтед
47%
Атаки
118
114
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
5
2
Игры 12 тур
28.10.2025
Гейнсборо
-:-
Лик
Отложен
28.10.2025
Варрингтон
2:1
Аштон Юнайтед
Завершен
21.10.2025
Хайд Юнайтед
2:2
Стоксбридж Парк Ст
Завершен
14.10.2025
Уитби
2:1
Хенсфорд
Завершен
14.10.2025
Морпет Таун
1:2
Клиторпс Таун
Завершен
27.09.2025
Хебберн
1:1
Риландс
Завершен
27.09.2025
Илкестон
3:2
Уэркингтон
Завершен
27.09.2025
Ланкастер Сити
0:0
Гизели
Завершен
27.09.2025
Прескот
1:0
Юнайтед оф Манчестер
Завершен
27.09.2025
Стокктон Таун
2:2
Бамбер
Завершен
Рейтинг UEFA