Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Северная Премьер-лига : Варрингтон — Аштон Юнайтед , 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Cantilever Park .

Превью матча Варрингтон — Аштон Юнайтед

Команда Варрингтон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Аштон Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-9. Команда Варрингтон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Аштон Юнайтед забивает 1, пропускает 1.