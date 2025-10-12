Смотреть онлайн Western Springs (W) - Капитал ФФ (жен) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира New Zealand National League Women: Western Springs (W) — Капитал ФФ (жен), 3 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Превью матча Western Springs (W) — Капитал ФФ (жен)
Команда Western Springs (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-4. Команда Капитал ФФ (жен), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Western Springs (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Капитал ФФ (жен) забивает 0, пропускает 0.