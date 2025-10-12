Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн CF Wellington United (W) - Eastern Suburbs Auckland (W) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира New Zealand National League Women: CF Wellington United (W)Eastern Suburbs Auckland (W), 3 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .

МСК, 3 тур
New Zealand National League Women
CF Wellington United (W)
19'
34'
48'
Завершен
3 : 2
12 октября 2025
Eastern Suburbs Auckland (W)
4'
84'
Eastern Suburbs (W) icon
4'
CF Wellington United (W) icon
19'
CF Wellington United (W) icon
34'
Счет после первого тайма 2:1
CF Wellington United (W) icon
48'
Eastern Suburbs (W) icon
84'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
4'
Eastern Suburbs (W) - 1-ый Гол
19'
CF Wellington United (W) - 2-ой Гол
21'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
26'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
30'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
34'
CF Wellington United (W) - 3-ий Гол
37'
Угловой
CF Wellington United (W) - Угловой
37'
Угловой
CF Wellington United (W) - Угловой
45+2'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
48'
Угловой
CF Wellington United (W) - Угловой
48'
CF Wellington United (W) - 4-ый Гол
52'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
53'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
77'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
81'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
84'
Eastern Suburbs (W) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча CF Wellington United (W) — Eastern Suburbs Auckland (W)

Статистика матча

Владение мячом
CF Wellington United (W) CF Wellington United (W)
42%
Eastern Suburbs Auckland (W) Eastern Suburbs Auckland (W)
58%
Атаки
94
100
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
2
10
Удары в створ ворот
12
7
Игры 3 тур
12.10.2025
Southern United (W)
0:1
West Coast Rangers (W)
Завершен
12.10.2025
Western Springs (W)
3:1
Капитал ФФ (жен)
Завершен
12.10.2025
CF Wellington United (W)
3:2
Eastern Suburbs Auckland (W)
Завершен
12.10.2025
Auckland United (W)
10:0
Централ Футбалл (жен)
Завершен
11.10.2025
Canterbury United (W)
2:2
Wellington Phoenix (W) Reserves
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
