12.10.2025
Смотреть онлайн CF Wellington United (W) - Eastern Suburbs Auckland (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира New Zealand National League Women: CF Wellington United (W) — Eastern Suburbs Auckland (W), 3 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .
МСК, 3 тур
New Zealand National League Women
CF Wellington United (W)
19'
34'
48'
Завершен
3 : 2
12 октября 2025
Eastern Suburbs Auckland (W)
4'
84'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
3'
Eastern Suburbs (W) - Угловой
4'
Eastern Suburbs (W) - 1-ый Гол
19'
CF Wellington United (W) - 2-ой Гол
21'
Eastern Suburbs (W) - Угловой
26'
Eastern Suburbs (W) - Угловой
30'
Eastern Suburbs (W) - Угловой
34'
CF Wellington United (W) - 3-ий Гол
37'
CF Wellington United (W) - Угловой
37'
CF Wellington United (W) - Угловой
45+2'
Eastern Suburbs (W) - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
48'
CF Wellington United (W) - Угловой
48'
CF Wellington United (W) - 4-ый Гол
52'
Eastern Suburbs (W) - Угловой
53'
Eastern Suburbs (W) - Угловой
77'
Eastern Suburbs (W) - Угловой
81'
Eastern Suburbs (W) - Угловой
84'
Eastern Suburbs (W) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча CF Wellington United (W) — Eastern Suburbs Auckland (W)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
94
100
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
2
10
Удары в створ ворот
12
7
Комментарии к матчу