12.10.2025

Смотреть онлайн Southern United (W) - West Coast Rangers (W) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира New Zealand National League Women: Southern United (W)West Coast Rangers (W), 3 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
New Zealand National League Women
Southern United (W)
Завершен
0 : 1
12 октября 2025
West Coast Rangers (W)
42'
West Coast Rangers (W) icon
42'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Southern United (W) - Угловой
24'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
27'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
38'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
42'
West Coast Rangers (W) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
51'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
54'
Угловой
Southern United (W) - Угловой
56'
Угловой
Southern United (W) - Угловой
61'
Угловой
Southern United (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Southern United (W) — West Coast Rangers (W)

Статистика матча

Владение мячом
Southern United (W) Southern United (W)
58%
West Coast Rangers (W) West Coast Rangers (W)
42%
Атаки
93
70
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
2
3
Игры 3 тур
12.10.2025
Southern United (W)
0:1
West Coast Rangers (W)
Завершен
12.10.2025
Western Springs (W)
3:1
Капитал ФФ (жен)
Завершен
12.10.2025
CF Wellington United (W)
3:2
Eastern Suburbs Auckland (W)
Завершен
12.10.2025
Auckland United (W)
10:0
Централ Футбалл (жен)
Завершен
11.10.2025
Canterbury United (W)
2:2
Wellington Phoenix (W) Reserves
Завершен
Комментарии к матчу
