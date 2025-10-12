12.10.2025
Смотреть онлайн Southern United (W) - West Coast Rangers (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира New Zealand National League Women: Southern United (W) — West Coast Rangers (W), 3 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
New Zealand National League Women
Завершен
0 : 1
12 октября 2025
Текстовая трансляция
18'
Southern United (W) - Угловой
24'
West Coast Rangers (W) - Угловой
27'
West Coast Rangers (W) - Угловой
38'
West Coast Rangers (W) - Угловой
42'
West Coast Rangers (W) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
51'
West Coast Rangers (W) - Угловой
54'
Southern United (W) - Угловой
56'
Southern United (W) - Угловой
61'
Southern United (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Southern United (W) — West Coast Rangers (W)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
93
70
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу