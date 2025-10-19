Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Eastern Suburbs Auckland (W) - Canterbury United (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира New Zealand National League Women: Eastern Suburbs Auckland (W)Canterbury United (W), 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
New Zealand National League Women
Eastern Suburbs Auckland (W)
2'
8'
35'
43'
74'
Завершен
5 : 0
19 октября 2025
Canterbury United (W)
Смотреть онлайн
Eastern Suburbs (W) icon
2'
Eastern Suburbs (W) icon
8'
Eastern Suburbs (W) icon
35'
Eastern Suburbs (W) icon
43'
Счет после первого тайма 4:0
Eastern Suburbs (W) icon
74'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
2'
Eastern Suburbs (W) - 1-ый Гол
8'
Eastern Suburbs (W) - 2-ой Гол
11'
Eastern Suburbs (W) - Незабитый пенальти
15'
Угловой
Canterbury United (W) - Угловой
30'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
35'
Eastern Suburbs (W) - 3-ий Гол
43'
Eastern Suburbs (W) - 4-ый Гол
45+4'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
Счет после первого тайма 4:0
74'
Eastern Suburbs (W) - 5-ый Гол
82'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
90+2'
Угловой
Eastern Suburbs (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Eastern Suburbs Auckland (W) — Canterbury United (W)

Команда Eastern Suburbs Auckland (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-6.

Статистика матча

Владение мячом
Eastern Suburbs Auckland (W) Eastern Suburbs Auckland (W)
54%
Canterbury United (W) Canterbury United (W)
46%
Атаки
44
40
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
15
1
Игры 4 тур
19.10.2025
West Coast Rangers (W)
4:2
CF Wellington United (W)
Завершен
19.10.2025
Wellington Phoenix (W) Reserves
1:4
Auckland United (W)
Завершен
19.10.2025
Eastern Suburbs Auckland (W)
5:0
Canterbury United (W)
Завершен
Комментарии к матчу
