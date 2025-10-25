Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Auckland United (W) - West Coast Rangers (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира New Zealand National League Women: Auckland United (W)West Coast Rangers (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
New Zealand National League Women
Auckland United (W)
77'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
West Coast Rangers (W)
Счет после первого тайма 0:0
Auckland United (W) icon
77'
Текстовая трансляция
40'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Auckland United (W) - Угловой
58'
Угловой
Auckland United (W) - Угловой
77'
Auckland United (W) - 1-ый Гол
90+2'
Угловой
West Coast Rangers (W) - Угловой

Превью матча Auckland United (W) — West Coast Rangers (W)

Команда Auckland United (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 27-6. Команда West Coast Rangers (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-6. Команда Auckland United (W) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. West Coast Rangers (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Auckland United (W) Auckland United (W)
58%
West Coast Rangers (W) West Coast Rangers (W)
42%
Атаки
62
40
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
6
1
Игры 5 тур
25.10.2025
CF Wellington United (W)
4:1
Wellington Phoenix (W) Reserves
Завершен
25.10.2025
Auckland United (W)
1:0
West Coast Rangers (W)
Завершен
24.10.2025
Western Springs (W)
1:2
Eastern Suburbs Auckland (W)
Завершен
Комментарии к матчу
