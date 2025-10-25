Смотреть онлайн Auckland United (W) - West Coast Rangers (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира New Zealand National League Women: Auckland United (W) — West Coast Rangers (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча Auckland United (W) — West Coast Rangers (W)
Команда Auckland United (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 27-6. Команда West Coast Rangers (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-6. Команда Auckland United (W) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. West Coast Rangers (W) забивает 1, пропускает 1.