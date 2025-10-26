Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Ворриорс - Barau FC 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НигерияЧемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ: ВорриорсBarau FC, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Umuahia Township Stadium.

МСК, 10 тур, Стадион: Umuahia Township Stadium
Чемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ
Ворриорс
16'
61'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Barau FC
Ворриорс icon
16'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,0
Ворриорс icon
61'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Barau FC - Угловой
11'
Угловой
Ворриорс - Угловой
16'
Угловой
Ворриорс - Угловой
16'
Ворриорс - 1-ый Гол
26'
Угловой
Barau FC - Угловой
34'
Угловой
Ворриорс - Угловой
40'
Угловой
Ворриорс - Угловой
45+1'
Угловой
Ворриорс - Угловой
45+3'
Угловой
Barau FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,0
54'
Угловой
Ворриорс - Угловой
58'
Угловой
Barau FC - Угловой
59'
Угловой
Barau FC - Угловой
59'
Угловой
Barau FC - Угловой
61'
Ворриорс - 2-ой Гол
82'
Угловой
Barau FC - Угловой
88'
Угловой
Barau FC - Угловой
90+2'
Угловой
Barau FC - Угловой
90+2'
Угловой
Barau FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,0

Превью матча Ворриорс — Barau FC

Команда Ворриорс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-8. Команда Barau FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Ворриорс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Barau FC забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Ворриорс Ворриорс
49%
Barau FC Barau FC
51%
Атаки
75
79
Угловые
6
10
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
7
2
06.11.2025
Насарава
2:1
Ремо Старз
Завершен
29.10.2025
Риверс Юнайтед
0:0
Ikorodu City FC
Завершен
26.10.2025
Ворриорс
2:0
Barau FC
Завершен
26.10.2025
Викки Турист
2:0
Шутинг Старс
Завершен
26.10.2025
ФК Варри Вулвз
2:0
Байельса Юнайтед
Завершен
26.10.2025
Рэнджерс
0:0
Квара Юнайтед
Завершен
26.10.2025
Kun Khalifat FC
1:1
Бендел Инсуранс
Завершен
24.10.2025
Риверс Юнайтед
-:-
Ikorodu City FC
Отложен
24.10.2025
Насарава
-:-
Ремо Старз
Отложен
24.10.2025
Катсина Юнайтед
1:0
Эль-Канеми
Завершен
Комментарии к матчу
