Смотреть онлайн Ворриорс - Barau FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Чемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ: Ворриорс — Barau FC, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Umuahia Township Stadium.
Превью матча Ворриорс — Barau FC
Команда Ворриорс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-8. Команда Barau FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Ворриорс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Barau FC забивает 0, пропускает 1.