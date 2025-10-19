Смотреть онлайн Квара Юнайтед - Катсина Юнайтед 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Чемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ: Квара Юнайтед — Катсина Юнайтед, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kwara State Stadium.
Превью матча Квара Юнайтед — Катсина Юнайтед
Команда Квара Юнайтед в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-10. Команда Катсина Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-2. Команда Квара Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Катсина Юнайтед забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Катсина Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.