Превью матча Квара Юнайтед — Катсина Юнайтед

Команда Квара Юнайтед в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-10. Команда Катсина Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-2. Команда Квара Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Катсина Юнайтед забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Катсина Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.