Смотреть онлайн Ремо Старз - Рэнджерс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Чемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ: Ремо Старз — Рэнджерс, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Otunba Dipo Dina International Stadium.
Превью матча Ремо Старз — Рэнджерс
Команда Ремо Старз в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-9. Команда Рэнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-9. Команда Ремо Старз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Рэнджерс забивает 1, пропускает 1.