Превью матча Ремо Старз — Рэнджерс

Команда Ремо Старз в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-9. Команда Рэнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-9. Команда Ремо Старз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Рэнджерс забивает 1, пропускает 1.