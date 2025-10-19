Смотреть онлайн Эль-Канеми - Викки Турист 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Чемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ: Эль-Канеми — Викки Турист, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sabongari Stadium.