Смотреть онлайн Эль-Канеми - Викки Турист 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Чемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ: Эль-Канеми — Викки Турист, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sabongari Stadium.
Превью матча Эль-Канеми — Викки Турист
Команда Эль-Канеми в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 3-6. Команда Викки Турист, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Эль-Канеми в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Викки Турист забивает 1, пропускает 1.