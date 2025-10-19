Смотреть онлайн Barau FC - Кано Пилларс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Чемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ: Barau FC — Кано Пилларс, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Barau FC — Кано Пилларс
Команда Barau FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 2-5. Команда Кано Пилларс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-7. Команда Barau FC в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Кано Пилларс забивает 1, пропускает 1.