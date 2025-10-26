Смотреть онлайн Викки Турист - Шутинг Старс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Чемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ: Викки Турист — Шутинг Старс, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Абубакар Тарава Балета.
Превью матча Викки Турист — Шутинг Старс
Команда Викки Турист в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-7. Команда Шутинг Старс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-7. Команда Викки Турист в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Шутинг Старс забивает 1, пропускает 1.