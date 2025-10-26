Превью матча Викки Турист — Шутинг Старс

Команда Викки Турист в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-7. Команда Шутинг Старс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-7. Команда Викки Турист в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Шутинг Старс забивает 1, пропускает 1.