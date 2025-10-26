Превью матча ФК Варри Вулвз — Байельса Юнайтед

Команда ФК Варри Вулвз в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-4. Команда Байельса Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда ФК Варри Вулвз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Байельса Юнайтед забивает 1, пропускает 1.