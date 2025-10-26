Смотреть онлайн ФК Варри Вулвз - Байельса Юнайтед 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Чемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ: ФК Варри Вулвз — Байельса Юнайтед, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Warri Township Stadium.
Превью матча ФК Варри Вулвз — Байельса Юнайтед
Команда ФК Варри Вулвз в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-4. Команда Байельса Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда ФК Варри Вулвз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Байельса Юнайтед забивает 1, пропускает 1.