Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн ФК Варри Вулвз - Байельса Юнайтед 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НигерияЧемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ: ФК Варри ВулвзБайельса Юнайтед, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Warri Township Stadium.

МСК, 10 тур, Стадион: Warri Township Stadium
Чемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ
ФК Варри Вулвз
14'
90+4'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Байельса Юнайтед
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Варри Вулвз icon
14'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
ФК Варри Вулвз icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,3
Текстовая трансляция
14'
Угловой
ФК Варри Вулвз - Угловой
14'
ФК Варри Вулвз - 1-ый Гол
24'
Угловой
ФК Варри Вулвз - Угловой
37'
Угловой
ФК Варри Вулвз - Угловой
44'
Угловой
ФК Варри Вулвз - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
56'
Угловой
Байельса Юнайтед - Угловой
67'
Угловой
Байельса Юнайтед - Угловой
73'
Угловой
Байельса Юнайтед - Угловой
82'
Угловой
Байельса Юнайтед - Угловой
90+4'
ФК Варри Вулвз - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,3

Превью матча ФК Варри Вулвз — Байельса Юнайтед

Команда ФК Варри Вулвз в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-4. Команда Байельса Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда ФК Варри Вулвз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Байельса Юнайтед забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
103
129
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
5
5
Игры 10 тур
06.11.2025
Насарава
2:1
Ремо Старз
Завершен
29.10.2025
Риверс Юнайтед
0:0
Ikorodu City FC
Завершен
26.10.2025
Ворриорс
2:0
Barau FC
Завершен
26.10.2025
Викки Турист
2:0
Шутинг Старс
Завершен
26.10.2025
ФК Варри Вулвз
2:0
Байельса Юнайтед
Завершен
26.10.2025
Рэнджерс
0:0
Квара Юнайтед
Завершен
26.10.2025
Kun Khalifat FC
1:1
Бендел Инсуранс
Завершен
24.10.2025
Риверс Юнайтед
-:-
Ikorodu City FC
Отложен
24.10.2025
Насарава
-:-
Ремо Старз
Отложен
24.10.2025
Катсина Юнайтед
1:0
Эль-Канеми
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA