Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Чемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ : Рэнджерс — Квара Юнайтед , 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nnamdi Azikiwe Stadium .

Превью матча Рэнджерс — Квара Юнайтед

Команда Рэнджерс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-9. Команда Квара Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Рэнджерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Квара Юнайтед забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 мая 2025 на поле команды Квара Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.