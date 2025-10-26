Смотреть онлайн Kun Khalifat FC - Бендел Инсуранс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Чемпионат Нигерии по футболу. НПФЛ: Kun Khalifat FC — Бендел Инсуранс, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Kun Khalifat FC — Бендел Инсуранс
Команда Kun Khalifat FC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-13. Команда Бендел Инсуранс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-8. Команда Kun Khalifat FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бендел Инсуранс забивает 1, пропускает 1.